Alexandra Daddario a des criminels qui se battent pour elle dans une bande-annonce de fusillade

Alexandra Daddario a eu une carrière cinématographique mouvementée. La star de 35 ans a éclaté sous le nom d’Annabeth dans le film Percy Jackson de 2010 et a transformé ce succès en rôles de premier plan dans Hall Pass, San Andreas avec The Rock, suivi d’une deuxième collaboration pour Baywatch. Dernièrement, cependant, Daddario a été en tête d’affiche d’une série de films qui ont une qualité de fin de soirée ou directement sur DVD à leur sujet afin de décrocher des rôles principaux. Can You Keep A Secret ?, Lost Transmissions et Lost Girls and Love Motels sont passés inaperçus. Son dernier effort, Die In A Gunfight, sera-t-il celui qui trouvera une suite ?