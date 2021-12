Alexandre-Arnold | TEAMparler

Trent Alexander-Arnold a révélé les deux stars de la Premier League qu’il aimerait voir jouer pour Liverpool tout en nommant son adversaire le plus coriace à ce jour.

Le joueur de 23 ans profite d’une superbe saison, en commençant 16 des 18 matchs de Premier League des Reds. Il a déjà marqué deux buts et aidé huit fois alors que les géants d’Anfield défient Manchester City pour le titre. Et l’arrière latéral anglais récemment a attiré les éloges de l’ancienne star de Manchester United et expert de Sky Sports Gary Neville.

« Alexander-Arnold est un phénomène absolu lorsqu’il s’agit de la qualité de son passage, de sa prestation. C’est quelque chose que je n’ai jamais vu auparavant de la part d’un arrière latéral », a-t-il déclaré.

«C’est comme De Bruyne, c’est Beckham, c’est Gerrard, et ils attaquent les joueurs. Il joue à l’arrière droit, c’est la plus haute distinction que je puisse lui rendre.

Le défenseur de Liverpool a renversé la vapeur et a répertorié les deux meilleurs joueurs qu’il aimerait avoir comme coéquipiers. Et il semble qu’il soit un grand fan de Son Heung-min de De Bruyne et Tottenham.

Sur De Bruyne, il a déclaré à Premier League Uncut : « De Bruyne parce que je l’admire beaucoup en tant que joueur. Sa vision, sa technique, sa précision.

« Joueur exceptionnel. Les passes décisives et les chances qu’il crée sont effrayantes.

Parlant du maestro sud-coréen des Spurs, il a ajouté: «Fils, encore une fois, un joueur exceptionnel. La vitesse, la finition et le sang-froid.

De Bruyne, qui a remporté trois titres de Premier League avec City, connaît une autre campagne exceptionnelle, avec quatre buts à ce jour.

Son en a sept, avec quelques passes décisives alors que les Londoniens du nord cherchent à se rallier sous Antonio Conte. Cependant, aucun des joueurs mentionnés ne fait autant peur au cœur d’Alexander-Arnold qu’un ancien as de Chelsea.

Alexander-Arnold en admiration devant Hazard

On a également demandé au Merseysider quel joueur lui avait causé le plus de problèmes sur le terrain. Il a opté pour Eden Hazard, qui a brillé pour Chelsea mais a eu du mal depuis qu’il a fait un transfert important au Real Madrid.

L’international belge n’a jamais été un habitué des Blancos en raison de blessures et d’une baisse de forme.

Mais il a marqué 110 buts pour les Bleus en 352 apparitions. Et Alexandre-Arnold est clairement un grand fan.

« Très habile et rapide. Il n’avait pas vraiment beaucoup de faiblesses pour être honnête. Il maîtrisait son jeu à la perfection », a-t-il poursuivi.

«Au moment où je l’ai affronté, il était un joueur complet exceptionnel dans de nombreux aspects du jeu. Donc vraiment difficile à gérer. Alors, je dirais lui.

