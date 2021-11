Alexandre Gazga ! musicien et compositeur mexicain

Aujourd’hui, nous voulons vous présenter l’interview que Frida La Mexicanita a réalisée avec la chanteuse mexicaine, musicienne et compositeur des rares qui n’existent plus !! Nous nous référons bien sûr à Alejandro Gazga ! On vous laisse le lien de l’interview ici ! https://youtu.be/dSfAVm07bWs

Alejandro Gazga a commencé sa carrière musicale à l’Instituto Nacional de Bellas Artes alors qu’il n’avait que 17 ans.

Je travaille avec des artistes comme Vidaurri, Calandria, Alexandro Carvajal entre autres ! Alejandro Gazga a sorti des pièces musicales importantes telles que « vals dos sentimentales », « Sinestesia », « Ballet Chapultepec », entre autres forums culturels au Mexique.

Alejandro Gazga a déjà deux albums de musique dans tous les magasins de streaming et ils sont définitivement pleins de souvenirs romantiques où n’importe qui peut être expulsé dans le monde immense qu’il apporte.

Alejandro Gazga travaille actuellement sur son premier EP d’une nouvelle scène plus proche de la musique alternative et son premier single s’appelle « La eternidad ».

En ce moment, nous voulons vous présenter son nouveau single exclusivement pour News music intitulé « Soledad », la réalité est que cette chanson nous a complètement captivés car c’est incroyable à quel point l’écouter une seule fois reste coincé dans votre tête pendant des semaines.

Certainement un musicien et compositeur indépendant mexicain qui mérite d’être reconnu et applaudi par nous tous !!!

Apprenez à le connaître!