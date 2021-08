Alexandre Lacazette “à quelques jours de la sortie d’Arsenal” alors qu’un expert en transfert lève le couvercle

in

Alexandre Lacazette est plus susceptible de quitter Arsenal que Pierre-Emerick Aubameyang et est “à quelques jours” de quitter l’Emirates Stadium, a révélé un expert en transfert.

L’attaquant français semble être sur le point de sortir à l’Emirates Stadium après quatre ans au club. Il ne reste qu’un an au contrat de Lacazette et le club aura à cœur de ne pas trop investir dans un nouveau contrat pour lui. Au lieu de cela, ils recherchent un acheteur pour le joueur de 30 ans, même s’il était leur meilleur buteur avec 17 buts la saison dernière.

Cette tâche, cependant, a été compliquée jusqu’à présent. Un récent rapport a révélé qu’ils étaient du mal à trouver preneur pour Lacazette en raison de son salaire élevé, malgré le commercialisant “agressivement” dans toute l’Europe.

Cependant, au milieu du risque de le perdre gratuitement en 2022, on prétend que les Gunners ont considérablement réduit son prix de sortie.

Cela a conduit à spéculer sur une approche renouvelée de l’Atletico Madrid. Ils étaient en lice pour le signer l’été dernier, bien qu’aucune percée ne se soit concrétisée.

Ils ont signé Luis Suarez l’été dernier à très bon escient et ont ajouté Moussa Dembele en prêt en janvier avec moins de succès.

Dembele ne sera pas acheté d’emblée, tandis que Suarez n’est sous contrat que pour une autre saison, à la fin de laquelle il aura 35 ans. Par conséquent, l’Atleti envisage d’ajouter un autre attaquant à ses rangs.

Barcelone se cacherait également autour de Lacazette. Bien qu’ils ne puissent pas se permettre de le signer directement, des rapports en Espagne indiquent qu’un éventuel accord d’échange pourrait être envisagé. À cette fin, les Gunners seraient attachés à trois des stars des Catalans.

Il n’est pas la seule star des Gunners que Barcelone suit, mais Pierre-Emerick Aubameyang les intéresse également.

Cependant, Fabrizio Romano insiste sur le fait qu’il est plus susceptible de rester et veut redécouvrir sa meilleure forme pour Arsenal.

En effet, l’expert des transferts insiste sur le fait que Lacazette est celui qu’Arsenal essaie plus activement de vendre.

“Je garderais un œil sur Lacazette plus qu’Aubameyang, en parlant de transferts”, a-t-il déclaré sur Twitch.

“Parce qu’il y a une chance que Lacazette parte dans les prochains jours, alors voyons ce qui se passe.”

Et le départ de Lacazette est susceptible de voir Folarin Balogun jouer un rôle plus important. Il a commencé contre Brentford lors du match d’ouverture de vendredi et, même s’il a eu du mal, semble avoir la confiance de Mikel Arteta.

S’exprimant en juillet, Arteta a déclaré à propos de Balogun: “Ce n’est qu’un petit pas, mais maintenant le plus grand pas est d’essayer de devenir un habitué de la première équipe. C’est un petit pas par rapport à l’étape suivante qu’ils doivent franchir.

« C’est la première chose qu’ils doivent réaliser, le travail acharné n’est pas encore terminé. Le travail acharné va commencer dès maintenant, et les attentes commencent dès maintenant. Et s’ils ont cette mentalité, ils ont le potentiel, nous croyons en eux et ils auront des opportunités. »

Signature d’un accord avec Martin Odegaard pour Arsenal

La sortie possible de Lacazette contribuera dans une certaine mesure à payer un accord pour ramener Martin Odegaard à Arsenal de manière permanente.

Après avoir impressionné en prêt la saison dernière, Arteta n’a pas caché son désir de faire revenir le Norvégien.

Il est revenu dans la capitale espagnole cet été, mais ne semble pas être dans les pensées du manager Carlo Ancelotti.

En effet, le duo de journaux espagnol AS et Marca ont tous deux rapporté mardi qu’Odegaard était désormais sur le point de rejoindre Arsenal.

L’ancienne source a déclaré qu’Arsenal était entré dans “une étape très avancée” dans ses pourparlers pour le transfert.

De plus, la volonté de toutes les parties de voir le milieu de terrain retourner à Londres a “accéléré” les pourparlers.

Dans un troisième signal, Odegaard ne s’est pas entraîné avec ses coéquipiers madrilènes, choisissant plutôt de travailler seul. Il ne veut pas risquer une blessure qui mettrait l’affaire en ruine.

Marca, quant à lui, affirme qu’Arsenal et Los Blancos ont “pratiquement fermé” un accord.

