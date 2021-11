Alexandre Lacazette brise le silence sur l’avenir d’Arsenal et un éventuel transfert en janvier

Alexandre Lacazette sera disponible en transfert gratuit l’été prochain (PA)

Alexandre Lacazette a confirmé que ses agents commençaient à explorer des départs potentiels d’Arsenal, mais insiste sur le fait qu’il attendra jusqu’en janvier avant de prendre une décision concernant son avenir.

Le joueur de 30 ans est entré dans la dernière année de son contrat avec Arsenal et sera libre de négocier avec des équipes en dehors de la Premier League à partir de début janvier.

Arsenal était ouvert à la vente de Lacazette cet été, tandis que la fenêtre de janvier sera la dernière occasion dont ils disposent pour recevoir des frais de transfert pour l’attaquant avant qu’il ne puisse partir en tant qu’agent libre cet été.

« Bien sûr, mes agents commencent à regarder à droite et à gauche », a déclaré Lacazette dans une interview à Téléfoot.

«Mais pas avant janvier, je veux vraiment me concentrer sur quelque chose.

« Et puis on verra ce qui est proposé, si les challenges sont intéressants, s’il y a de beaux projets, comment ils comptent sur moi… donc il y a encore beaucoup de questions, je préfère attendre janvier pour me positionner.

Alexandre Lacazette n’a pas encore signé de nouvel accord avec Arsenal (.)

Parlant de la situation de Lacazette cette semaine, Mikel Arteta a souligné l’importance de garder la communication ouverte avec l’attaquant français.

« C’est une position qui se produit de plus en plus dans le football », a déclaré Arteta à propos de la position de Lacazette.

« Il n’est pas le seul, nous en avons quelques-uns. C’est quelque chose avec lequel nous devons composer, avec des contrats dont ils venaient il y a quelques années, avec certaines particularités. Nous savions que c’était le cas.

«Je leur ai déjà parlé individuellement de la façon dont nous devons gérer ces situations de la meilleure façon possible, et c’est tout.

« C’est la situation que nous avons, que vous soyez concerné ou non.

« Des choses se sont passées au cours des dernières saisons pour différents joueurs, où ces possibilités sont là. Parfois, le club a plus de contrôle et parfois le joueur a un peu plus de contrôle.

« L’important est que la communication soit claire et que les intentions des deux parties, tant qu’elles sont ensemble, soient très claires. »

