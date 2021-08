Alexandre Pantoja estime que Brandon Moreno a peur d’une troisième défaite

Alexandre Pantoja n’a peut-être pas la ceinture entre les mains, mais le Brésilien pense qu’il est au-dessus du champion.

Le concurrent de la division des poids mouches veut un tir au titre contre le champion nouvellement couronné Brandon Moreno, un homme qu’il a déjà battu deux fois. Pantoja a battu Brandon Royval par soumission au deuxième tour du premier combat sur la carte principale de samedi à APEX à Las Vegas, Nevada.

Le Brésilien espère combattre Brandon Moreno à la fin de l’année et est confiant qu’il pourra lui offrir une troisième défaite.

« Je suis prêt à me battre. Je ne sais pas si Moreno veut se battre cette année ou la suivante. Mais lui et moi savons que je viens pour le titre. Il connaît mon jeu, je l’ai battu deux fois. Peut-être qu’il a un peu peur parce qu’il a perdu contre moi par soumission. Et puis quand il a eu une chance de se venger de moi, je l’ai détruit et c’était 30-26. J’ai prouvé que je vais mieux.”

Pantoja a battu Moreno en 2018 lors d’un événement au Chili et en 2016 lors d’un autre événement faisant partie de The Ultimate Fighter 24.

Il y a plusieurs noms à 125 livres pointant vers Moreno pour sa première défense. Mais malgré la concurrence, Pantoja est convaincu qu’il sera le prochain à se battre pour la ceinture.

«Je suis le prochain pour le titre, il le sait. Il sait que je suis bien meilleur que lorsque nous nous sommes battus il y a trois ans. Je ne sais pas ce que tu as en tête. Mais, il me connaît et connaît mon pouvoir avec mes mains, et ma lutte. Je pense que je suis le gars le plus dangereux de la division. »