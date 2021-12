Alexandria Ocasio-Cortez serait en vue pour des concerts de Cable News

Après avoir été représentante des États-Unis pour le 14e district du Congrès de New York depuis 2019, Alexandria Ocasio-Cortez pourrait être sur le point de se lancer dans une nouvelle entreprise. La politicienne et militante américaine aurait attiré l’attention de plusieurs grands réseaux qui la recherchaient pour un éventuel passage dans les nouvelles par câble, notamment CNN et MSNBC.

Les rumeurs viennent de Dylan Byers de Puck, qui a rapporté le 3 décembre qu' »un initié influent de l’information par câble » lui avait dit que « si CNN voulait vraiment participer aux heures de grande écoute, ils devraient embaucher » Ocasio-Cortez pour héberger la plage horaire de 21 heures. Peu de temps après, un deuxième « initié influent des nouvelles diffusées, qui évolue dans des cercles très différents de ceux de la source susmentionnée », a déclaré à Byers que MSNBC devrait embaucher Ocasio-Cortez pour animer leur heure de 21 heures. La source a poursuivi en disant à Byers l’intérêt des réseaux d’information câblés pour Ocasio-Cortez, « ça bouillonne là-bas. … Prenez quelques années, développez votre profil, gagnez des millions, puis briguez-vous au Sénat ou à la présidence. »

La suggestion d’Ocasio-Cortez d’entrer potentiellement dans le paysage de l’information télévisée intervient au milieu de changements majeurs à la fois à CNN et à MSNBC. Variety a rapporté en novembre qu’à 21 heures, et Brian Williams, le présentateur de NBC Nightly News, a annoncé qu’il se séparerait de MSNBC et de NBC News après près de trois décennies. Ce même rapport indiquait que Maddow était en train de négocier un nouvel accord de production qui pourrait potentiellement entraîner une réduction significative de ses tâches aux heures de grande écoute. Pendant ce temps, à CNN, Cuomo a été licencié du réseau « avec effet immédiat » à la suite d’une enquête sur les allégations de son implication dans la défense de son frère, l’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo, contre des allégations d’inconduite sexuelle.

Le changement majeur en cours laisse beaucoup de place à la fois à CNN et à MSNBC pour apporter un nouveau visage aux commentaires politiques, bien que Byers ait averti que les Américains ne devraient pas nécessairement s’attendre à ce qu’Ocasio-Cortez quitte la Colline à tout moment dans un proche avenir.

« Non, je ne pense pas qu’AOC va quitter la Colline pour animer une émission d’information sur le câble. Elle a 32 ans, encore au début d’une carrière politique fulgurante, et un talent multiplateforme qui n’a probablement même pas le câble « , a écrit Byers. « Mais, comme je l’ai dit, le bavardage est illustratif. Il met en évidence le fait que CNN et MSNBC ont besoin d’un Je vous salue Marie aux heures de grande écoute, et aussi qu’ils vont probablement devoir se contenter de quelque chose de beaucoup moins remarquable : un brassage des transats. »

Alors que Byers a contacté le bureau d’Ocasio-Cortez pour commenter les rumeurs, il n’a pas eu de réponse. Ocasio-Cortez a été élu représentant des États-Unis pour le 14e district du Congrès de New York en 2018 en tant que membre du Parti démocrate, battant le président du caucus démocrate Joe Crowley. Elle a prêté serment en 2019 à l’âge de 29 ans en tant que plus jeune femme à avoir jamais siégé au Congrès des États-Unis.