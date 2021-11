Alexandria Ocasio-Cortez veut faciliter les choses pour les criminels : Laura Ingraham

L’animatrice de Fox News, Laura Ingraham, a ouvert son « Ingraham Angle », claquant la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., pour avoir tenté de » rendre les choses encore plus faciles pour les criminels » à la suite de l’attaque à Waukesha, Wisconsin.

Les cinq victimes – Virginia Sorenson, 79 ans ; LeAnna Owen, 71 ans; Tamara Durand, 52 ans ; Jane Kulich, 52 ans ; Wilhelm Hospel, 81 ans, a été tué lors de l’attaque du dimanche après-midi lorsqu’un SUV rouge a foncé dans le défilé. La police a inculpé le criminel de longue date Darrell Brooks, 39 ans, de cinq chefs d’homicide volontaire.

Lundi, Ocasio-Cortez et d’autres démocrates ont envoyé une lettre aux procureurs du district de New York au sujet d’inquiétudes concernant une « crise humanitaire ».

« Nous craignons vivement que des cautions excessives ne conduisent à une détention provisoire inutile et contribuent à une crise humanitaire dans le système pénitentiaire de la ville de New York … [i]Si ces conditions ne sont pas prises en compte, une intervention fédérale peut être nécessaire pour protéger les détenus de préjudices supplémentaires. »

La police et les intervenants d’urgence se rassemblent après qu’un véhicule a traversé le défilé de Noël, faisant plusieurs blessés à Waukesha, Wisconsin, États-Unis, le 21 novembre 2021. Scott Ash-USA TODAY NETWORK via REUTERS ((image de gauche) Scott Ash-USA TODAY NETWORK via REUTERS )

Ingraham a déclaré: « Le voyou meurtrier qui a fauché pendant le défilé n’aurait jamais dû être dans la rue … Il venait de frapper la mère de son enfant au visage, lui a écrasé une partie de la jambe et était déjà sur une faible caution. «

Dans les jours qui ont précédé l’attaque, Brooks aurait frappé une femme au visage et l’aurait renversée avec son véhicule, selon des documents de la police. La femme avait des traces de pneus sur son pantalon, selon le rapport.

Un officier de police utilise une lampe de poche tout en cherchant des preuves dans le centre-ville de Waukesha, Wisconsin, après qu’un SUV a traversé une barricade et a percuté un défilé de Noël, blessant plusieurs personnes le dimanche 21 novembre 2021. (AP Photo/Jeffrey Phelps) ( AP Photo/Jeffrey Phelps)

Brooks a été accusé de mise en danger imprudente dans cet incident et a ensuite versé une caution de 1 000 $. Le bureau du procureur du comté de Milwaukee a depuis annoncé qu’il menait un examen et a qualifié le montant de la caution de « faiblement bas ».

« De peur que tu ne penses [Brooks] venait de passer un mois difficile », a déclaré Ingraham, « sa feuille de rap s’étend sur des décennies… tout, des accusations d’étranglement pour crime à la batterie aggravée. Oh, c’est aussi un délinquant sexuel enregistré au Nevada. »

Au fil des ans, les chefs d’accusation comprenaient des coups et blessures, des violences conjugales et la possession de drogue. conduite désordonnée, obstruction à un agent, conduite d’un véhicule en vertu d’un permis suspendu, entre autres.

La représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) part après une réunion entre le président américain Joe Biden et les législateurs démocrates au Capitole des États-Unis que la présidente de la Chambre Nancy Pelosi a organisé pour promouvoir le projet de loi bipartite sur l’infrastructure de Biden sur la colline du Capitole à Washington, États-Unis, 1er octobre 2021. (REUTERS/Leah Millis)

Ingraham était perplexe quant à la raison pour laquelle Ocasio-Cortez « veut rendre les choses encore plus faciles pour les criminels ».

« Elle s’en prend à une caution en espèces excessive », a déclaré Ingraham. « Incroyable, tu ne peux pas inventer ça. »