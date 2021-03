Alexei Popyrin passe de gamin de balle à joueur aux championnats de tennis hors taxes de Dubaï

Tout le monde ne partage pas une histoire commune avec la légende du tennis Roger Federer.

Alexei Popyrin est l’un des rares à partager non pas une, mais deux choses en commun avec le maestro suisse.

Federer a porté le sommet à la grandeur du tennis, tandis que l’Australien se classe 86e dans le monde. Mais son voyage légendaire a commencé de la même manière.

Les deux ont commencé comme enfants de balle à Bâle et à Dubaï, respectivement. Les deux sont connus pour passer beaucoup de temps dans la ville du Moyen-Orient.

Popyrin, cependant, a un lien plus profond.

L’ambitieux jeune homme de 21 ans, né de parents russes, s’est retrouvé à l’âge de huit ans déménagé à Dubaï en raison des engagements professionnels de son père.

De la première éducation à la rencontre avec son autre significatif, les Émirats arabes unis ramènent un flot de souvenirs.

Rappelant son passé, Popyrin dit: «Je me souviens d’être allé à l’école et d’avoir terminé mes études en ligne. C’est un bon souvenir que j’ai, et un autre était celui de jouer aux tournois locaux autour de Fujairah, Sharjah et Dubaï.

«Comme c’est le cas pour tous les enfants, je me changeais et je prenais de la nourriture dans la voiture pendant que je me rendais à l’entraînement et aux tournois.

Ayant commencé son parcours en tant que garçon de balle pour les championnats de tennis hors taxes de Dubaï, le retour de Popyrin au stade de tennis de Dubaï a été une expérience émouvante.

Le directeur du tournoi, Salah Tahlak, était très heureux de lui offrir une wild card pour le tournoi de cette année et a félicité le joueur de 21 ans: «C’est avec grand plaisir que nous accueillons Alexei Popyrin de retour à Dubaï en tant que champion.

«Il a parcouru un très long chemin depuis qu’il s’est présenté pour la première fois sur les courts ici en tant qu’enfant de balle, et il mérite pleinement le wild card qu’il a reçu cette semaine. Nous avons hâte de voir ses performances dans les années à venir. »

Ce ne sont pas ses liens physiques et émotionnels avec Dubaï qui lui ont valu une wild card aux championnats de Dubaï de cette année. Il a démontré ses capacités et ses qualités de combattant au récent Open d’Australie où il a traversé une bataille passionnante avec le récent champion de Montpellier et numéro cinq du tournoi de cette année, David Goffin.

Le match a duré trois heures et 43 minutes et Popyrin a combattu quatre balles de match pour atteindre le tour suivant.

Discutant de ses progrès, Popyrin déclare: «Ce match a été la preuve que le travail acharné que j’ai accompli pendant la pré-saison porte ses fruits. David Goffin est certainement l’un des joueurs les plus en forme en tournée, et battre des joueurs de sa qualité est un regain de confiance et je pense que cela s’est poursuivi jusqu’à Singapour.

Le joueur de 21 ans a terminé une semaine de rêve à l’Open de tennis de Singapour alors qu’il se remettait d’un set pour vaincre Alexander Bublik 4-6, 6-0, 6-2 pour remporter son premier titre ATP Tour et produire une performance de service dominante sur la semaine.

À Singapour, Popyrin a remporté une autre victoire significative, contre l’ancien champion de l’US Open et finaliste de l’Open d’Australie et de Wimbledon, Marin Cilic.

«Nous avons observé les résultats récents d’Alexei Popyrin avec intérêt, et il est clair qu’il a une carrière réussie devant lui», a déclaré Colm McLoughlin, vice-président exécutif et PDG de Dubai Duty-Free. «Nous avons été ravis de l’accueillir de nouveau dans le stade où l’on pourrait dire, il a commencé sa carrière dans le sport, et nous lui souhaitons tout le meilleur pour l’avenir.»

Popyrin, qui connaît une année remarquable, n’a pas eu le plus de douceur contre son compatriote Dennis Novak dimanche, remportant finalement 7-6 (7-3) 7-5 en deux sets durement disputés.

« Je suis sorti pour m’entraîner sur le terrain et je me suis souvenu que le Court central était beaucoup plus grand qu’il ne l’est », a déclaré Popyrin avant son match d’ouverture contre Dennis Novak. «C’est probablement parce que j’étais vraiment, vraiment petit et beaucoup plus petit.

«C’est un magnifique court central et je me souviens juste, vous savez, de faire partie d’un groupe avec les garçons de balle, d’avoir mes amis là-bas. Je me souviens avoir déjeuné et dîné à l’arrière, là où se trouvaient habituellement les garçons de balle.

«Et, vous savez, les odeurs. L’odeur est très similaire et ils ramènent les photos de moi étant un gamin de balle. «

Être en présence de la royauté du tennis aurait pu être une expérience intimidante pour un jeune enfant, mais ce n’était pas le cas d’Alexei, qui a profité de sa position privilégiée.

Popyrin n’était pas au courant de ses humbles débuts partagés dans le jeu, comme Federer debout au fond du terrain, récupérant le ballon et tendant la serviette aux joueurs. Un avenir similaire, ainsi qu’un passé, lui conviendraient.

En savoir plus sur l’application Sport360