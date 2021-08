Alexei Popyrin se qualifie pour la 30e de finale de l’US Open

in

31/08/2021

03:45 CEST

Alexeï Popyrine, Australien, numéro 73 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant en soixante-quatrième de finale de l’US Open en 6-3, 6 (3) -7 (7), 6-3 et 6-3 en deux heures et quarante-trois minutes pour Radu Albot, joueur de tennis moldave, numéro 108 de l’ATP. Avec ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire du joueur lors de la 30e de finale du championnat.

Le joueur moldave n’a pu à aucun moment casser le service de son adversaire, alors que Popyrin, quant à lui, l’a fait 4 fois. De plus, le joueur australien a réalisé un premier service à 66% et a commis 4 doubles fautes, réussissant à remporter 74% des points de service, alors que l’efficacité de son adversaire était de 66%, il a commis une double faute et a obtenu 68% des points de service .

Après cette rencontre, demain mercredi à partir de 17h00 heure espagnole aura lieu la trente-deuxième finale au cours de laquelle l’Australien et le joueur de tennis bulgare affronteront Grigor Dimitrov, numéro 18 et tête de série numéro 15.

Dans le tournoi New York (US Open) 237 joueurs de tennis y participent. De tous les candidats, 128 au total atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à gagner lors de la phase de qualification précédente et les joueurs invités. De même, il se déroule du 24 août au 12 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.