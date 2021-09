Alexi Laiho, le leader du groupe The Children Of Bodom, reçoit cinq nouvelles guitares signature d’Esp

Guitares ESP a annoncé cinq nouveaux ajouts à sa série signature pour Alexi Laiho, le guitariste acclamé et leader des groupes de métal finlandais ENFANTS DE BODOM et BODOM APRÈS MINUIT, décédé fin 2020. L’Alexi Ripped sera proposé dans les séries LTD, E-II et ESP Custom Shop de la marque, tandis que l’Alexi Hexed sera disponible en versions LTD et ESP Custom Shop.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Alexis sur le développement des nouvelles guitares Hexed et Ripped pendant plus d’un an avant son décès », a déclaré Tony Rauser, ESP directeur des relations artistes. « Il était très enthousiasmé par les nouveaux modèles, qui sont les premiers ajouts à la Alexi Laiho Série Signature depuis 2013. Nous sommes reconnaissants d’avoir cette opportunité d’honorer Alexiset célébrer son immense héritage avec ces nouveaux modèles, qui seront disponibles pour les fans pour les années à venir.”

Les cinq nouveaux Alexi Laiho les modèles sont présentés dans la forme familière en V décalé de Alexisla signature de ESP guitares avec une construction à manche traversant à une échelle de 25,5 “, et disposent d’un manche en érable mince en forme de U en trois pièces avec une finition satinée naturelle pour une jouabilité fluide et rapide, ainsi que des ailes de corps en aulne. Ils offrent également une touche en ébène (festonné à partir de frettes 19-24) avec 24 frettes extra-jumbo, des incrustations en dents de scie, des marqueurs latéraux phosphorescents et du matériel chromé.

L’Alexi Hexed – disponible en versions LTD et ESP – est disponible en finition Purple Fade avec des rayures violet clair avec un dos et des côtés assortis. Le son de cette guitare est alimenté par un seul micro passif EMG HZ F-H2 avec contrôle du volume. Ce micro en céramique à gain élevé offre une excellente présence et clarté avec une réponse percutante. Le LTD Alexi Hexed comprend des tuners Grover et un pont Floyd Rose 1000 à double verrouillage. L’ESP Alexi Hexed, construit à la main un à la fois dans l’ESP Custom Shop à Tokyo, comprend des tuners à verrouillage Gotoh, des verrous de sangle ESP et un pont Floyd Rose Original à double verrouillage, ainsi qu’un commutateur de boost actif ESP MM-04 avec des réglages d’égalisation réglables et jusqu’à +18dB de boost. Les deux modèles incluent un étui rigide ESP de luxe.

L’Alexi Ripped – disponible dans les versions LTD, E-II et ESP – est proposée en finition Purple Fade Satin avec des rayures “déchirées” en satin noir peint. Cette guitare est la première Alexi Laiho Modèle de la série Signature avec plus d’un micro. En plus du humbucker à chevalet EMG HZ F-H2, il comprend un simple bobinage empilé passif EMG HZ S2 en position manche, offrant juste le bon mélange de médiums avec un grave clair et plein. Le LTD Alexi Ripped propose des composants, notamment des tuners Grover, un pont Floyd Rose 1000 à double verrouillage et un sélecteur de micros à trois voies. Construits dans l’usine ESP au Japon, les composants E-II Alexi Ripped comprennent des tuners à verrouillage Gotoh, des verrous de sangle ESP, un pont Floyd Rose Original à double verrouillage et le commutateur de suralimentation actif ESP MM-04. L’ESP Alexi Ripped est fabriqué à la main dans l’ESP Custom Shop et comprend également des tuners à verrouillage Gotoh, des verrous de sangle ESP, un pont Floyd Rose Original à double verrouillage et le commutateur de suralimentation actif ESP MM-04.

Né à Espoo, Finlande le 8 avril 1979, Laiho était surtout connu comme le guitariste principal, le chanteur principal et le principal auteur-compositeur de ENFANTS DE BODOM, le groupe de death metal mélodique qu’il a fondé en 1993. Laiho a été honoré par de nombreuses publications dont Monde de la guitare, Marteau en métal et Guitare totale comme l’un des meilleurs guitaristes de métal de tous les temps, bien connu pour une combinaison de vitesse féroce et de sélection de notes hautement mélodique. Il a rejoint le Guitares ESP liste d’artistes endossés en 2002, et ESP sort ses premiers modèles de guitare Signature Series en 2006. Entre 2003 et 2019, ENFANTS DE BODOM a eu une série d’albums successifs qui ont atteint le numéro 1 dans leur Finlande natale et ont été très populaires dans le monde entier parmi les fans de métal et de virtuosité de la guitare. Laiho décédé le 29 décembre 2020 à l’âge de 41 ans.

Informations détaillées et spécifications sur l’ensemble Alexi Laiho La série Signature est disponible sur le ESP site Web à espguitars.com.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).