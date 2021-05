Alexi McCammond, journaliste “ raciste ” de Mika Brzezinski Rehabs, avec une divulgation moins que complète ⋆ .

Morning Joe a donné aujourd’hui un exemple classique de la manière dont les médias libéraux peuvent réhabiliter l’un des siens qui, pour emprunter une expression britannique, a effacé son cahier. La journaliste en réhabilitation était Alexi McCammond, 27 ans, qui a été violemment dénoncée comme raciste après avoir été nommée rédactrice en chef de Teen Vogue, un site tristement célèbre de gauche radicale. Les militants ont refait surface les tweets anti-asiatiques de 2011 – quand McCammond était 17 – et elle a été expulsée avant même de commencer.

Mika Brzezinski a étrangement essayé de réhabiliter McCammond sans la moindre part de détails sur ce qu’elle avait dit – des tweets d’une adolescente irréfléchie sur des «yeux asiatiques gonflés» et une «assistante assistante asiatique stupide».

Au lieu de révéler ces faits, Mika a fait des références vagues et obscures à l’émission ayant consacré un segment passé à Alexi, et «à annuler la culture et le pardon». Plutôt que de révéler la vérité, Mika a dit aux téléspectateurs qu’ils pouvaient voir ce segment précédent sur McCammond «sur notre site Web, Joe.MSNBC.com». J’y suis allé, et vous ne pouvez pas le trouver facilement. Recherchez-le simplement sur Google. Mediaite avait une version. Kurt Bardella est venu se précipiter à la défense de la victime.

Mika donna un coup de coude: «Alexi, puisque tu n’étais pas là, on parlait de toi. Avant de vous lancer dans votre nouvel article, souhaitez-vous dire quelque chose? » McCammond a exprimé “les dernières semaines ont été vraiment douloureuses, bien sûr, pas seulement pour moi, mais pour de nombreux membres de la communauté AAPI et d’autres qui ont été blessés par tout cela. Des téléspectateurs non informés auraient pu être trompés en pensant qu’Alexi était celui qui pardonnait aux autres leurs transgressions!

Brzezinski a vanté le nouvel article de McCammond sur les femmes noires qui se présentent aux élections sur «KnowYourValue.com». Mais une autre chose que Mika a «oublié» de mentionner est que le fondateur de Know Your Value n’est autre que. . . Mika Brzezinski! Il est basé sur NBCNews.com. En d’autres termes, inviter McCammond à écrire un article et à paraître ensuite sur Morning Joe pour en discuter faisait partie du plan en deux parties de Mika pour réhabiliter une autre femme membre des médias libéraux.

L’article de McCammond est un exercice typique pour saluer l’ascension des femmes noires en politique et le traiter presque entièrement comme une affaire du Parti démocrate. L’article a deux petits paragraphes sur les républicains comme Mia Love, et le reste célèbre les Kamalas du monde qui «geek» sur le Green New Deal. Le segment s’est ouvert avec un clip de Tishaura Jones, la maire nouvellement élue de Saint-Louis, affirmant qu’elle souhaitait que sa ville «accueille» des gens qui devraient «réussir ici», indépendamment de diverses choses, y compris «votre statut de documentation».

Traduction: les immigrants illégaux sont les bienvenus!

Une expression préférée dans le langage libéral actuel est «l’expérience vécue». Comme dans “les Blancs n’ont aucune idée de votre expérience vécue.” Comme vous le verrez dans le clip, McCammond a réussi à utiliser «l’expérience vécue» pas moins de trois fois au cours du segment. Quant à «l’expérience vécue» controversée de McCammond avec l’assistant congédié de la Maison Blanche, TJ Ducklo? Mika et ses collègues n’y sont pas allés

TISHAURA JONES: Vous devriez pouvoir réussir ici, indépendamment de la couleur de votre peau, peu importe qui vous aimez, peu importe l’état de votre documentation. . . Je veux construire une ville où chacun de vous se sent le bienvenu.

MIKA BRZEZINSKI: C’était Tishaura Jones, la première femme noire maire de Saint-Louis à prononcer son discours de victoire le mois dernier. Rejoignez-nous maintenant, l’écrivain et journaliste Alexi McCammond, ici pour parler du nombre croissant de candidates noires en politique. Elle a un nouvel article pour knowyourvalue.com intitulé: «Les femmes noires seront une force avec laquelle il faudra compter lors des élections de mi-mandat de 2022.»

Alexi, c’est super de vous revoir sur Morning Joe. Et pour nos téléspectateurs, vous avez peut-être entendu parler d’Alexi et de son histoire, car nous avons parlé d’elle, ici même sur Morning Joe. C’était un segment très long sur la culture de l’annulation et le pardon. Et si vous l’avez manqué, vous pouvez le voir sur notre site Web à Joe.MSNBC.com. Et Alexi, puisque tu n’étais pas là, on parlait de toi. Avant de vous lancer dans votre nouvel article, souhaitez-vous dire quelque chose?

ALEXI MCCAMMOND: Eh bien d’abord, Mika, merci beaucoup de m’avoir invité ce matin. C’est si bon de te voir, même si nous ne sommes pas ensemble en personne. Et j’apprécie même que vous posiez cette question.

Je veux dire, les dernières semaines ont été vraiment douloureuses, bien sûr, pas seulement pour moi, mais pour de nombreux membres de la communauté AAPI et d’autres qui ont été blessés par tout cela. Et je comprends tout à fait cela. Et je suis vraiment très reconnaissant d’avoir l’opportunité de rendre compte à nouveau des problèmes qui me tiennent à cœur, d’essayer vraiment de faire entendre les voix des minorités et celles des personnes issues de communautés marginalisées qui pourraient ne pas obtenir la couverture qu’elles méritent autrement.

. . .

MIKA: Au fait, j’apprécie vos paroles. C’est une dialectique, ce dont nous parlons beaucoup dans la série cette semaine avec un livre dont nous parlons: «DBT for Dummies». C’est plus tard dans la série. Mais la dialectique ici est que vous pouvez avoir des regrets et en même temps vous pouvez aussi avoir beaucoup à offrir. Et cette pièce est formidable.

MCCAMMOND: Les démocrates et les républicains ont déjà des femmes noires qui courent dans diverses courses à travers le pays. Et deux choses n’arrêtaient pas de se produire. L’une était en quelque sorte cette idée de leur expérience vécue être un atout politique. . . Les femmes noires des deux côtés de l’allée se sentent en quelque sorte comme leur expériences vécues en tant que femmes noires dans ce pays est un atout politique. . . Cibler ces districts latinos en tant que membres latinos, en disant: regardez, votre représentant non seulement ne vous représente pas vous et votre expérience vécue, mais ils luttent aussi contre la démocratie.