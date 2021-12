Alexia, la grande star du football catalan

20/12/2021

Le à 21:11 CET

Le FC Barcelone a été le principal protagoniste de la Gala des étoiles 2021, venu se lever cinq des douze prix de cette neuvième édition de la fête du football catalan.

Alexia putellas, avec deux prix tels que Meilleur joueur de football et meilleur buteur; Bruna Vilamala, Quoi Sélection du meilleur joueur; Adolfo Fernandez, comme Meilleur joueur de futsal, et le Prix ​​du jury au FC Barcelone -pour l’obtention du triplé historique en football féminin : Ligue, Coupe et Champions– ont capturé la plupart des précieux trophées du Gala des Stars 2021.

« Je suis très heureux pour tout et aussi que ce gala puisse à nouveau se tenir« , a avoué Alexia putellas après avoir reçu le trophée du meilleur joueur de football 2021. « J’y fais face avec beaucoup d’enthousiasme et d’intensité et j’apprécie le travail de tout le club et de l’équipe, de tous mes coéquipiers, et aussi le sacrifice de ma famille« , a ajouté.

Concernant le duel Barça-Real Madrid dans les quarts de finale des champions, Alexia a été très clair : « Ce sera très long pour nous jusqu’en mars, car nous attendons à nouveau avec impatience la Ligue des champions après avoir connu une très bonne phase de groupes« . »Ce serait impressionnant de pouvoir jouer ce classique au Camp Nou. Nous voulons vraiment jouer là-bas, mais le club décidera et nous espérons que les fans nous soutiendront, car le spectacle sera donné par nous« , c’est fini.

SOTERAS : « NOUS DEVONS SOUTENIR LES SPORTS DE BASE »

D’autre part, le Président de la Fédération catalane de football (FCF), Joan Soteras, a présidé le gala qui s’est tenu, avec le soutien de Damm et de CaixaBank, au Ancienne usine Estrella Damm ce lundi, présenté par les journalistes de Catalunya Ràdio Marta Carreras Oui Bernat Soler.

« Le sport de masse fonctionne très bien et depuis la Fédération catalane, nous n’avons qu’à le soutenir« , a manifesté Joan Soteras, président de la FCF.

« Nous travaillons avec un plan de compétition et une régulation du 20ème siècle et je pense qu’il est temps de le normaliser en le renouvelant pour qu’il puisse être joué en Catalogne avec le 21ème siècle», a-t-il déclaré avant de rappeler à son tour que «il faut protéger les petits clubs, car c’est nécessaire pour le football catalan« .

PEP GUARDIOLA, MEILLEUR COACH

L’ancien technicien de la FC Barcelona, dirige maintenant le Manchester City, Pep Guardiola, a également remporté le prix de Meilleur entraîneur, comme l’ancien joueur de futsal de Barcelone et actuel Technicien Industrias García, Javi Rodriguez, choisi comme Meilleur entraîneur de futsal.

L’avant du Villarreal Gérard Moreno a été imposé comme Meilleur joueur de football Oui Meilleur buteur, Pendant ce temps, il Meilleur lecteur de projection a été le Le joueur espagnol Nico Melamed. Les autres gagnants ont été Légumes Victor Garcia, Quoi Meilleur arbitre, Oui Alicia Benete (FSF Mostóles), Quoi Meilleur joueur de futsal.

TOUS RÉCOMPENSÉS

Prix ​​du meilleur joueur de football – Gérard Moreno (Villarreal)

Prix ​​du meilleur joueur de football – Alexia Putellas (FC Barcelone)

Prix ​​du joueur de projection – Nico Melamed (RCD Espanyol)

Prix ​​du joueur de projection – Bruna Vilamala (FC Barcelone)

Prix ​​du meilleur entraîneur – Pep Guardiola (Manchester City)

Prix ​​du meilleur arbitre – Légumes Victor Garcia

Prix ​​du meilleur joueur de futsal – Adolfo Fernández (FC Barcelone)

Prix ​​du meilleur joueur de futsal – Alicia Benete (FSF Móstoles)

Prix ​​du meilleur entraîneur de futsal – Javi Rodríguuez (Industries García)

Prix ​​du meilleur buteur – Gérard Moreno (Villarreal)

Prix ​​du meilleur buteur – Alexia Putellas (FCB)

Prix ​​du jury – Club de football de Barcelone