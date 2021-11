Alexia Putellas, Ballon d’Or 2021 !

29/11/2021

Ce qui était jusqu’à présent une clameur populaire est désormais officiel. Alexia Putellas a reçu le Ballon d’Or 2021 par le magazine ‘France Football’ en reconnaissance de la magnifique saison qu’il a connue au FC Barcelone, avec laquelle il a remporté un triplé historique étant un élément clé.

Le capitaine et emblème du Barça féminin Elle a dépassé ses collègues Jenni Hermoso, Lieke Martens, Irene Paredes et Sandra Paños dans le vote, en plus d’autres footballeurs qui ont fait une belle année comme Sam Kerr ou Pernille Harder. Alexia devient ainsi la première footballeuse du Barça à remporter un trophée qui a connu sa troisième édition en 2021 -jusqu’en 2018, le seul prix dans la catégorie féminine était promu par la FIFA- et cela se produit dans la liste des vainqueurs. Megan Rapinoe (2019) et Ada Hegerberg (2018).

Alexia, Ballon d’Or 2021

Délégation du Barça

Alexia s’est rendue à Paris avec Jenni Hermoso, Irene Paredes et Sandra Paños, les trois autres footballeurs avec lesquels il partageait la concentration avec l’équipe espagnole. Les quatre retourneront à Séville pour disputer le match contre l’Ecosse lors de la sixième journée de la phase de qualification pour la Coupe du monde. En terres gauloises, les footballeurs blaugranas ont rencontré l’expédition Culé venue de Barcelone, avec en tête le président Joan Laporta accompagnant les deux autres nominés du club : son partenaire martres de Lieke et Pedro González.

Les chiffres qui l’ont conduit à remporter le Ballon d’Or

Pourquoi Alexia a-t-elle remporté le Ballon d’Or ? Facile. Parce que son jeu, pur ADN du Barça, sa clairvoyance et sa hiérarchie sur le terrain ont été le phare du champion d’Europe, qui est le joueur de franchise. Cependant, tout cela dans le cas d’Alexia s’est aussi reflété dans ses records, plus typiques d’un bélier que d’un milieu de terrain. Et tant cela que le triplé réalisé l’an dernier ont servi à décanter le vote du jury dans des récompenses telles que le Ballon d’Or qu’il vient de recevoir.

Depuis qu’il a marqué son premier but avec le maillot du Barça en septembre 2012 Les chiffres d’Alexia ont toujours été élevés pour un milieu de terrain, mais jamais comme au cours des deux dernières saisons. Il faut dire que dans ses premières années la position sur le terrain -extrême gaucher- lui a permis d’être plus proche de la zone, mais paradoxalement en l’éloignant et en lui donnant un meilleur contexte -plus de participation au jeu à l’intérieur, combinaison et l’arrivée par derrière, ses records ont considérablement augmenté.

Ce n’est pas en vain qu’on parle de deuxième meilleur buteur avec l’histoire du club -157 buts en 10 saisons, seulement derrière Jenni Hermoso (166) – et une footballeuse qui l’an dernier, celle avec le triplé, a signé 26 buts -18 en championnat, deux en Ligue des champions, cinq en Coupe et un en la Super Coupe -. Des objectifs parfois emblématique, comme le premier but de l’histoire du Barça féminin au Camp Nou contre l’Espanyol ou le penalty obtenu en finale de Ligue des champions contre Chelsea.

Cette saison, où il compte à peine 13 matchs, Alexia a augmenté ces chiffres et ajoute déjà 13 buts -neuf en Primera Iberdrola et quatre en Ligue des Champions-, en plus de 10 passes décisives, Cela montre son importance dans le jeu du Barça et qu’il continue en état de grâce face au but, devenant le meilleur buteur de l’équipe si l’on additionne toutes les compétitions.

Jennifer Hermoso et Sam Kerr complètent le podium

Le blaugrana Jennifer Hermoso il a été le deuxième dans le vote. Le podium ne pouvait pas être complet pour le Barça, car il était Sam Kerr celui qui s’est glissé en troisième. Le « top 10 » a été :

1 Alexia Putellas

2 Jenni Belle

3 Sam Kerr

4 Vivianne Miedema

5 Lieke Martens

6 Christine Sinclair

7 Pernille Harder

8 Ashley Laurent

9 Jessie Fleming

10 Fran Kirby