Alexia Putellas de Barcelone et Jenni Hermoso finalistes du prix The Best

Le duo féminin de Barcelone Alexia Putellas et Jennifer Hermoso ont été sélectionnés comme finalistes pour le prix FIFA The Best, qui sera remis le 17 janvier à Zürich. L’ancien entraîneur du Barça Femení, Lluís Cortés, a également été nominé pour le prix de l’entraîneur.

Le prix The Best 2021 couvre la saison 2020-21, celle qui s’est terminée avec le Barça remportant un triplé sans précédent avec Alexia et Hermoso, les étoiles brillantes de cette incroyable campagne. Les deux sont rejoints par Sam Kerr de Chelsea, qui a mené son équipe au titre de la Super League féminine et à la finale de la Ligue des champions alors qu’elles étaient dominées par le Barça.

La gagnante en titre du Ballon d’Or, Alexia Putellas, est la grande favorite pour remporter le prix, qui sera un autre prix pour la meilleure joueuse du monde.

Du côté des hommes, la légende du Barça Lionel Messi est sur la liste restreinte aux côtés de Robert Lewandowski et Mohamed Salah et devrait boucler la table après avoir remporté le Ballon d’Or le mois dernier.