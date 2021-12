Alexia Putellas et Saúl Craviotto, meilleurs athlètes catalans de 2021

15/12/2021 à 15h49 CET

sport.es

Ce matin a eu lieu la réunion du jury de la 25ème édition du Festival Catalan du Sport, organisé par l’Union des Fédérations Sportives de Catalogne (UFEC), le Journal SPORT et le Secrétariat général des Sports et de l’Activité Physique (SGEAF), qui a décidé la récompenses aux meilleurs athlètes de l’année 2021.

La liste complète des gagnants est la suivante :

Prix ​​du meilleur athlète : Saul Craviotto (CANOT)

Prix ​​du meilleur athlète : Alexia putellas (FOOTBALL)

Prix ​​du meilleur athlète paralympique : Sergio Garrot (CYCLISME)

Prix ​​du meilleur athlète paralympique : Núria Marqués (NATATION)

Prix ​​de l’athlète avec la plus grande projection féminine : Elena Ruiz (WATER POLO)

Prix ​​de l’athlète avec la plus grande projection masculine : Eric Pasteur (REM)

Prix ​​de la meilleure équipe catalane : football féminin du FC Barcelone

Prix ​​du meilleur entraîneur : Xavi Pascual (HANDBALL)

Prix ​​de l’athlète légendaire : Pau Gasol (BASKETBALL)

Prix ​​de l’esprit sportif : Alex Roca (CERVEAU PARALLYTIQUE)

Entités centenaires : Juventud Atlética Sabadell, Barcelona Chess Club, UE Santboiana, Juventud Bisbalense CF, Granada CF, Llavaneres CE, Mataronesa UD, Vilassar Dalt CE, CT Terrassa et la Fédération catalane de natation.

Prix ​​fédéral de gestion : Fédération catalane de hockey

Prix ​​de l’entreprise sportive : Buff

Cette année, les prix seront remis le 18 janvier à l’Auditorium AXA de Barcelone. La cérémonie de remise des prix peut être vue en direct sur la chaîne Esport3 de Televisió de Catalunya.

Mérites des lauréats

Saul Craviotto: Le canoéiste catalan est devenu le deuxième athlète espagnol et le premier catalan à remporter 5 médailles olympiques. Aux Jeux olympiques de Tokyo, il a remporté la médaille d’argent en K4.

Alexia putellas: Avec le FC Barcelone féminin, il a réalisé un triplé historique : Liga, Copa del Rey et Ligue des Champions. Reconnaissances individuelles : décerné par l’UEFA en tant que meilleur joueur de 2021, Ballon d’Or 2021 et Creu de Sant Jordi.

Sergio Garrot: Deux médailles aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2021 : Champion Paralympique et Bronze Paralympique dans l’épreuve sur route.

Núria Marqués: Aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2021 : médaille de bronze au 200m styles et médaille d’argent au 100m dos

Elena Ruiz: Le joueur CN Rubí, 16 ans, a été l’une des stars du water-polo d’État en 2021 avec des débuts olympiques à Tokyo 2021 (médaille d’argent) et champion du monde junior (Meilleur joueur).

Èric Pasteur: Athlète du Tortosa Rowing Club, avec seulement 18 ans, a bouclé un excellent parcours : Vice-Champion d’Europe Junior, Champion du Monde Junior.

Football féminin du FC Barcelone : Le parcours 2020/2021 a réalisé un triplé historique : Ligue, Coupe et Champions.

Xavi Pascual: Avec le FC Barcelone Handball, il a réalisé 6 titres sur 6, 61 victoires en 61 matchs joués, la Ligue des Champions EHF, la Ligue et la Coupe ASOBAL, la Coupe du Roi et la Supercoupe catalane et espagnole.

Pau Gasol: 18 saisons en NBA, 2 bagues de champion, 6 fois All-Star, 2 fois champion du monde, 3 fois champion d’Europe avec l’équipe d’état et 2 d’argent et 1 de bronze olympique.

Alex Roca: À 6 mois, il a souffert d’une encéphalite qui a causé 76% d’incapacité physique, qui affecte la partie gauche de son corps. Sportif de nature, il a terminé différents marathons à Barcelone et les Titans du désert.

Jury de fête

Le jury, présidé par le président de l’UFEC, Gérard Esteva, le directeur du journal SPORT, Lluís Mascaró, Oui Anna Caula, secrétaire général des sports et de l’activité physique, était composé de représentants des sponsors Damm, Loterías de Cataluña, Aon, Unifedesport et BH Fitness ; les collaborateurs Coca-cola, Munich, Mutuacat, Esport3 et la Mairie de Barcelone ; médias sportifs; et par des références sportives telles que Natalia Via-Dufresne Oui Gemma Mengual.