Alexia Putellas manquera le choc de l’UWCL à Barcelone

La Barcelona Femeni sera privée de sa capitaine Alexia Putellas pour le match de la Ligue des champions féminine de jeudi contre les champions danois HB Køge.

Le joueur de 27 ans a été exclu de l’équipe itinérante en raison d’une blessure au mollet, tandis que le gardien Cata Coll est également absent en raison d’une amygdalite.

La nouvelle sera un coup dur pour l’équipe de Jonatan Giráldez car Alexia a de nouveau commencé la saison en pleine forme. La capitaine a déjà marqué sept buts en championnat et a ouvert son compte en Ligue des champions lors de la victoire 4-1 contre Arsenal la dernière fois.

Le Barça devrait toujours gagner contre le HB Koge sans Alexia et affronter une équipe battue 5-0 par Hoffenheim lors de son premier match de groupe. Pourtant, les Danois ont un solide bilan à domicile et ont remporté leurs sept derniers matches toutes compétitions confondues sur leur propre terrain.

Giráldez a déclaré lors de sa conférence de presse d’avant-match qu’il s’attendait à un match difficile.

« Ils sont leaders dans leur ligue et nous nous attendons à un match compétitif en raison de leur besoin de gagner après avoir perdu le premier match. Le terrain compte, c’est du gazon synthétique, et aussi le froid. Nous savons que cela coûtera dès le début et nous devons bien sortir et avec l’intention de sortir pour gagner.

Les titulaires se lancent dans le match après une belle victoire 3-0 sur l’Atletico Madrid ce week-end qui maintient l’équipe en tête du classement en Espagne avec six victoires sur six et un énorme 38 buts marqués jusqu’à présent.