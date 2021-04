Alexia Putellas, nouvelle capitaine de l’équipe nationale

04/08/2021

Inès Sanchez

Alexia Putellas continue de gravir les échelons de sa carrière professionnelle. Après avoir joué 83 matchs avec l’équipe nationale, set rejoint Jenni belle et Irene Paredes comme capitaine de l’équipe espagnole. Une capitainerie qui fera ses débuts lors des matches amicaux contre les Pays-Bas et le Mexique qui se joueront les 9 et 13 avril.

Capitaine du Barça et maintenant aussi de l’équipe nationale. Sa première internationalité a été quand il a à peine J’ai eu quinze ans. Et il a vécu l’évolution de l’équipe sous toutes ses formes. En fait, il a joué l’Eurocup dans les différentes catégories inférieures jusqu’à ce qu’il fasse le saut vers l’absolu. Donc, a joué dans l’évolution de La Roja à la première personne. Il a vécu la première Coupe du monde au Canada, avec tous ses hauts et ses bas, et la progression de la Coupe du monde en France. Il a également été choisi comme meilleur joueur de la She Believes Cup. Reste à voir si l’année prochaine, lors du Championnat d’Europe en Angleterre, ils parviennent à se positionner comme l’une des meilleures équipes du continent.

Dans le Le Fútbol Club Barcelona traverse une belle saison, dans laquelle elle continue de se consolider comme l’une des grandes joueuses de l’équipe -et de l’Europe-. Il est venu en 2012, alors que la section n’était pas encore professionnalisée, à une époque où elle venait à peine de se développer. Et le joueur, année après année, montre son potentiel. Non seulement elle est l’une des plus grandes créatrices de jeux de l’équipe dirigée par Lluís Cortés, mais aussi en 20 matchs joués a réussi à marquer 12 buts. Le succès d’Alexia Putellas est reproduit dans l’équipe. Dirigeants incontestés de la Primera Iberdrola, demi-finalistes de la Ligue des champions et vingtièmes champions de la Copa de la Reina.