Alexis Sánchez-Luuk de Jong échange « très avancé » – rapport

Le FC Barcelone et l’Inter Milan ont atteint les prémices d’un accord pour un projet d’échange impliquant Alexis Sánchez et Luuk de Jong, selon une nouvelle rumeur. Les deux transferts seraient des prêts.

Sánchez a joué pour Barcelone entre 2011 et 2014 et était un coéquipier de Xavi, qui entraîne maintenant le club. Son arrivée dépendra de l’approbation ou non de Xavi.

De Jong n’a pas pu s’adapter à Barcelone et les choses ne vont pas bien maintenant que l’homme qui voulait qu’il se rende au Camp Nou, Ronald Koeman, n’est plus employé.

L’attaquant a été prêté par Séville après s’être vu tomber dans la hiérarchie. Malgré son manque de performances avec Barcelone, il y a toujours un intérêt du marché pour lui. L’Inter voudrait le prêter, et Séville ne s’y oppose pas.

C’est alors que Barcelone a vu la possibilité de récupérer Sánchez, également en prêt. Le Chilien a passé des périodes à Arsenal et à Manchester United avant de signer pour l’Inter. Il n’a pas pu avoir le genre d’impact qu’il voulait avoir en Serie A, mais l’espoir est qu’un retour en Liga l’aiderait à retrouver son ancienne forme.

Barcelone a besoin de plus de buts et l’arrivée de nouveaux attaquants dans la fenêtre de transfert d’hiver est considérée comme une priorité. Le joueur lui-même serait enthousiasmé par la possibilité d’un retour, et le directeur sportif de Barcelone, Mateu Alemany, serait en train de conclure un accord. La clé est de savoir si Xavi acceptera la signature du Chilien, qui aura 33 ans cette semaine.