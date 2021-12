Alexis Sanchez pourrait remplacer Sergio Aguero alors que Barcelone « envisage de re-signer » l’ancien attaquant d’Arsenal et de Manchester United

Barcelone envisagerait de re-signer Alexis Sanchez après que Sergio Aguero a été contraint de se retirer du football professionnel.

Le joueur de 32 ans est à l’Inter Milan depuis 2019, où il a aidé les géants italiens à remporter leur premier titre de Serie A en 11 ans sous Antonio Conte.

.

Alexis Sanchez célébrant son but contre la Sampdoria en octobre 2019

Il a lutté pour un temps de jeu régulier, commençant deux matchs de championnat cette saison.

Selon des informations en Espagne, le retour de Sanchez au Camp Nou pourrait dépendre de la capacité de l’Inter à conclure un accord avec Séville pour Luuk de Jong.

De Jong, 31 ans, est actuellement prêté à Barcelone – mais n’a qu’un but en 11 apparitions cette saison.

Sanchez a joué pour Barcelone entre 2011 et 2014, où il a marqué 47 fois en 141 matchs toutes compétitions confondues et a remporté plusieurs titres.

Alexis Sanchez en action pour Barcelone

Après avoir quitté Barcelone, il a rejoint Arsenal et a joué un rôle crucial dans les deux triomphes du club en FA Cup en 2015 et 2017.

Il a signé pour Manchester United en 2018, où il a connu une période horrible sous Jose Mourinho, et a ensuite décidé de rejoindre l’Inter en prêt.

Un retour au Camp Nou le verrait retrouver Xavi, qui a succédé à Ronald Koeman en tant que manager de Barcelone le mois dernier.

Sanchez pourrait également jouer aux côtés de son ancien coéquipier Dani Alves – le Brésilien a rejoint son ancien club en tant qu’agent libre.

