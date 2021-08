Alf dit aux flics que Kieran a attaqué Jasmine ⋆ .

Ce qui se passe? (Photo : Canal 5)

Roo (Georgie Parker) a essayé de combattre le coin de Kieran (Rick Donald) alors qu’il retourne à la baie, sobre, mais Alf (Ray Meagher) n’en a rien. Roo s’inquiète du refus d’Alf de répondre à ses appels, mais quand elle et Ryder passent devant le magasin d’appâts, ils tombent sur Alf – il est de retour tôt et Martha (Belinda Giblin) est venue avec lui.

Martha est en colère contre Roo pour avoir ramené Kieran dans sa vie avant qu’elle ne soit prête, mais elle accepte de le rencontrer. Chez Irene (Lynne McGranger), une conversation maladroite a lieu entre la mère et le fils, où Kieran révèle plus tard qu’il n’a jamais vu sa mère agir si froidement.

Il confie à Jasmine (Sam Frost), qui travaille toujours pour le soutenir car elle voit qu’il fait de gros efforts avec ses réunions des AA et résiste à ses envies. Il lui dit que sa mère ne semblait pas vouloir de relation avec lui, mais Jasmine l’encourage à ne pas abandonner.

Kieran interprète mal les signaux de Jasmine et se penche pour un baiser. Jasmine est choquée et se penche. Kieran, plein de l’humiliation du rejet, s’enfuit de la maison et elle court après lui. Il lui crie de le laisser tranquille mais elle insiste.

Pendant qu’ils parlent, Kieran explique que son conseiller lui a dit de se retirer des situations auxquelles il a du mal à faire face. Cependant, Jasmine commence soudainement à avoir des convulsions et s’effondre sur le sol.

Alf et Martha passent et voient Jasmine sur le sol à côté de Kieran. Soupçonnant immédiatement le pire, Alf appelle les flics et dit à Cash (Nicholas Cartwright) que Kieran a attaqué Jasmine…

