« ALF » revient sur l’écran de nos téléviseurs

Du milieu des années 80 au début des années 90, ALF a atterri sur la planète terre et aussi dans nos cœurs. Il y avait tellement d’empathie causée par cet énorme extraterrestre qui ressemblait plus à un mammifère avec un pompadour des années 80, que son succès en valait la peine quatre saisons, plusieurs spéciaux et un saut au grand écran. C’est pourquoi plus d’un sera sûrement ravi de savoir que ce mercredi 22 décembre, la série originale est revenue sur HBO Max.

« Prenez soin de vos michis car Alf vient d’atterrir. Alf et le spécial Noël d’Alf sont maintenant disponibles », a écrit la plateforme de streaming sur son compte Twitter.

Lu par son acronyme comme Forme de vie extraterrestre, qui en espagnol se traduit par « forme de vie extraterrestre », cette créature a réussi à attendrir le cœur d’un public habitué à d’autres types d’histoires à la télévision. Quand il a été libéré pour la première fois, la première chose qui a attiré votre attention était son apparence étrange et qu’il s’en prenait aux chats. Ainsi, le passage du temps montrait qu’il était venu pour rester.

Alf est né le 26 octobre 1756 dans la région du Lower East de la planète Melmac, décrite comme un paradis avec une grande végétation bleue, une eau orange et un ciel vert. Fuyant Melmac avant sa destruction, l’extraterrestre a atterri sur Terre et a été secouru avant d’être rattrapé par les autorités américaines. Ainsi, il a ensuite été adopté par une famille qui l’a accueilli avec amour dès le premier instant.

Nous espérons que vous apprécierez ce classique de la télévision ! Pendant ce temps, l’introduction originale de la série: