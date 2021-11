Critiqué par Antonio Giovinazzi après sa 11e place au Mexique, Xevi Pujolar affirme que l’équipe s’est depuis entretenue avec le pilote pour expliquer leur stratégie.

Après avoir atteint la 6e place au début du Grand Prix du Mexique, Giovinazzi était en colère contre Alfa Romeo alors que sa course s’est terminée dans une décevante 11e place.

Kimi Raikkonen, qui était derrière son coéquipier avant les arrêts aux stands, a franchi la ligne d’arrivée à la huitième place.

« La stratégie était complètement fausse », a déclaré Giovinazzi à Sky Italia après la course.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’Alfa Romeo avait ruiné ses courses « exprès », il a répondu : « Jusqu’à présent, je ne voulais pas le croire, mais aujourd’hui, je suis vraiment déçu.

Pujolar, le responsable de l’ingénierie de la piste d’Alfa Romeo, a depuis nettoyé l’air avec son pilote.

« Nous avons eu une bonne conversation avec Antonio après la course. Il a soulevé de très bonnes questions, bien sûr, il sait que nous ne nous attendions pas à ce que sa course se déroule comme ça et nous ne voulions sûrement pas compromettre sa course », a-t-il déclaré.

« Nous nous attendions à ce qu’il sorte des stands derrière deux voitures très rapides et à l’époque nous n’avions aucune raison de croire le contraire. Nous comprenons qu’il est déçu, nous aussi : il méritait un bon résultat après la performance qu’il avait réalisée.

« Nous apprenons de cette course et nous continuons à nous battre ensemble, en équipe. Nous avons montré lors des dernières courses que nous avons le rythme pour marquer des points régulièrement et nous avons l’intention de continuer à le faire, avec Kimi et Antonio.

« Il reste encore quatre courses et si nous continuons à marquer comme nous l’avons fait récemment, nous pouvons avoir une bonne fin d’année. »

Une performance courageuse d’Antonio mais aujourd’hui ce n’était pas censé être. Nous gagnons en équipe, nous perdons en équipe – et en équipe, nous reviendrons plus forts. #MexiqueGP pic.twitter.com/FrmgP34ifJ – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 7 novembre 2021

Pujolar a expliqué la stratégie de l’équipe en ce qui concerne Giovinazzi, affirmant qu’en voyant qu’il sortirait derrière Valtteri Bottas et Daniel Ricciardo, une Mercedes et une McLaren, ils pensaient qu’ils allaient le remettre derrière deux voitures rapides.

Mais, concède-t-il, ils ont mal évalué le rythme de Bottas et Ricciardo, tous deux tombés au fond du peloton après leur premier contact au tour.

« Nous n’avions aucune incitation à aller au stand car nous contrôlions l’écart avec Vettel, mais Antonio a commencé à ralentir le rythme par rapport aux concurrents devant et derrière et il a déclaré avoir du mal avec les pneus arrière », a-t-il déclaré.

« Nous regardions le trafic derrière lui et avons vu Bottas et Ricciardo, qui étaient arrivés tôt et géraient les pneus. Ce que nous voulions éviter, c’est qu’Antonio perde plus de temps et que Kimi se retrouve coincée dans un petit train avec tout le monde emballé derrière Antonio, car cela aurait affecté les deux négativement, alors nous avons décidé de le mettre en boîte, pensant que Vettel irait aussi au stand et donc à éviter la contre-dépouille.

« Comme nos temps au tour ne s’amélioraient pas, nous ne nous attendions pas à pouvoir combler l’écart dont nous avions besoin, nous nous attendions à ce qu’Antonio sorte derrière Bottas et qu’il aille juste avec lui et Ricciardo alors qu’ils prenaient de la vitesse.

« Nous avons mal évalué leur rythme, nous pensions qu’ils seraient beaucoup plus rapides, dans une Mercedes et une McLaren, mais ils se sont avérés plus lents que nous. Ceci, malheureusement, a compromis la course d’Antonio.

« On ne s’y attendait pas, il s’est retrouvé coincé derrière cette bataille et a perdu tellement de temps. Nous ne savons pas si Bottas ou Ricciardo ont subi des dégâts, mais même s’ils l’ont fait, nous avons été surpris de la lenteur de leur rythme.