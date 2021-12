Alfa Romeo « a fait un pas en avant mais n’a rien accompli » déplore Vasseur – .

Dans le tour d’horizon: le patron de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, a déclaré que l’équipe avait fait un pas en avant substantiel en termes de performances mais n’avait pas réussi à en tirer parti cette année.

Vasseur : L’année d’Alfa Romeo, un « sentiment étrange » Les 13 points d’Alfa Romeo en 21 courses ont laissé à Vasseur un « sentiment très étrange » au sujet de leur saison.

«Je pense qu’en termes de performances pures, nous avons plutôt bien fait. Nous avons fait un grand pas par rapport à l’année dernière, probablement le meilleur en termes de performances pures par rapport à la pole position. »

Cependant, l’équipe « a raté les bonnes occasions de l’année », a-t-il admis. « Nous avons été impliqués dans un accident, ou à Spa et nous avons eu quelques occasions manquées de notre côté, Bahreïn je pense que nous avons eu le problème lors de l’arrêt au stand ou à Imola lorsque Kimi est parti en tête-à-queue dans le tour de formation, cela nous a coûté deux points là-bas, quatre points là-bas.

« Peu m’importe plus vite si vous ne marquez pas de points », a admis Vasseur. « Et c’est un peu la frustration de l’équipe aujourd’hui d’avoir le sentiment d’avoir fait un pas en avant en termes de performances pures, mais nous n’avons rien réalisé, nous n’avons pas marqué de points.

Honda n’avait aucune hésitation sur la sortie de la F1

Masashi Yamamoto, responsable du programme de groupe motopropulseur F1 de Honda, a déclaré que le constructeur n’avait jamais reconsidéré sa décision de quitter le sport, malgré une série de victoires qui ont permis à Red Bull d’arriver en finale avec une chance de remporter les deux championnats.

« Quitter la F1 a été une très grosse décision pour Honda », a déclaré Yamamoto. Le constructeur a déclaré l’année dernière qu’il se retirait du sport « pour la neutralité carbone [target] et aussi pour les clients du monde entier.

En conséquence, a-t-il déclaré, « bien que nous ayons de bons résultats cette année, nous n’avons jamais eu la discussion pour rester ici ».

Sky drop des identifiants F1 après une plainte contre Red Bull

Le réseau d’abonnement britannique Sky a abandonné deux identités sur le thème de Noël pour sa chaîne F1 qui présentait des images de collisions entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, à la suite d’une plainte de Red Bull. Les séquences combinaient une vidéo des affrontements du couple à Silverstone et Monza avec un effet boule de neige superposé, une musique festive et un slogan « Joyeux Noël ».

Red Bull était particulièrement mécontent de voir le gros accident du Grand Prix de Grande-Bretagne de Verstappen apparaître dans les idents. « Un accident 51G où le conducteur a été transporté par avion à l’hôpital et utilisé comme message de joyeux Noël est en effet de très mauvais goût », a déclaré un porte-parole de Red Bull à ..

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 25 ans aujourd’hui, Nigel Mansell a commencé un test de deux jours pour Jordan sur le Circuit de Catalunya. Le champion du monde 1992, alors âgé de 43 ans, a déclaré que ses chances de courir l’année suivante étaient « 60/40 », mais n’a pas repris la carrière qu’il avait appelée en 1995.

