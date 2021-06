Alfa Romeo a les yeux rivés sur la Q3 après un début prometteur

Les pilotes Alfa Romeo ont pour objectif d’atteindre la Q3 au Grand Prix de France après une première journée encourageante au Paul Ricard.

Tout au long de 2020, l’équipe italienne a été l’un des retardataires de la grille et le fait de sortir de la Q1 lors d’un week-end de course a été considéré comme un succès.

En 2021 cependant, ils semblaient beaucoup plus forts, étant plus souvent plus proches du milieu de terrain que de Haas et finissant dans le top 10 dans deux des six premières courses.

Ils ne l’ont pas encore fait un samedi, mais après un vendredi décent au Paul Ricard au cours duquel ils ont placé les deux voitures dans le top 13 lors des deux séances, l’objectif est de changer cela.

En fait, Kimi raikkonen, qui a terminé P9 en FP2, pense qu’il aurait pu faire encore mieux.

“Ce n’était pas trop mal là-bas”, a-t-il déclaré.

« J’ai même l’impression que j’aurais pu être quelques places plus haut avec un meilleur tour. L’espoir, bien sûr, est que nous puissions être quelque part dans cette région, dans les dix premiers, lorsque nous entrons dans les qualifications.

“Comme toujours, nous pouvons essayer de trouver quelque chose de plus ce soir, avec les ingénieurs, et d’optimiser les performances de la voiture, mais ce n’est pas un mauvais début.”

Toute la journée dans ou autour du top 10 👌🏻 RAI ️ P9

GIO ➡️ P11 #FrenchGP pic.twitter.com/FQ31YueIcj – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 18 juin 2021

Vérifiez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Le coéquipier du Finlandais, Antonio Giovinazzi, n’a pas réussi à entrer lui-même dans le top 10 mais n’a pas connu une mauvaise journée, terminant les séances en P12 et P11.

Comme Raikkonen, l’Italien n’était pas non plus entièrement satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées, ce qui le rend optimiste quant à ses chances d’entrer dans le top 10 des tirs de barrage samedi.

“C’était un bon début de week-end et nous sommes confiants avant les qualifications”, a-t-il déclaré.

« Les conditions là-bas n’étaient pas faciles, avec beaucoup de vent et une faible adhérence, mais c’est aussi ce à quoi nous pouvons nous attendre pour demain.

« Être juste en dehors du top alors que je ne suis toujours pas satisfait à 100% de la voiture signifie que nous pouvons être dans la lutte pour la Q3 si nous trouvons une amélioration ce soir. C’est notre tâche et si nous faisons un meilleur travail que nos rivaux, nous pouvons passer un bon samedi.

Suivez toute l’action du Grand Prix de France avec le live center PlanetF1