Alfa Romeo a nettoyé l’air avec Antonio Giovinazzi sur les commandes de l’équipe du GP de Turquie

Le patron de l’équipe Alfa Romeo, Fred Vasseur, a « eu la discussion » avec Antonio Giovinazzi, éclaircissant l’air après avoir ignoré les ordres de l’équipe en Turquie.

Giovinazzi devançait son coéquipier Kimi Raikkonen au parc d’Istanbul quand Alfa Romeo lui a dit d’accélérer le rythme ou de laisser passer Raikkonen.

L’Italien n’a fait ni l’un ni l’autre, terminant la course à la 11e place avec son coéquipier P12.

Alfa Romeo a déploré ce qui aurait pu être, estimant que Raikkonen aurait pu attaquer Esteban Ocon pour la dernière position payante s’il avait dépassé son coéquipier.

Xevi Pujolar, responsable de l’ingénierie piste d’Alfa, a déclaré à l’époque : « Je ne comprenais pas bien pourquoi nous ne pouvions pas échanger à ce stade, car également lorsque nous avons les deux voitures, nous pouvons les changer en fonction de la situation.

« Bien sûr, pour l’équipe, ce n’était pas idéal. »

L’équipe a depuis parlé avec le pilote, discutant à la fois de sa course, que Vasseur juge « trop conservatrice », et de son incapacité à respecter les ordres de l’équipe.

« À un moment donné, Kimi a poussé plus, et nous pensions que nous pouvions garder les pneus, et nous avons demandé à Antonio soit de pousser, soit de le laisser partir », a déclaré Vasseur selon Motorsport.com.

« Il était probablement trop conservateur, mais je ne veux pas le blâmer. Mais nous avons eu la discussion.

« Il était un peu perdu avec la quantité d’attaque qu’il a à faire, c’est sûr qu’il pourrait être beaucoup plus rapide. Et il était trop conservateur.

« Nous avons clairement perdu des points, mais je ne veux pas blâmer Antonio d’avoir eu la discussion.

«Je pense qu’il s’en tenait au plan et quand nous avons eu la fenêtre pour pousser plus, il a pris deux ou trois tours pour comprendre qu’il pouvait pousser plus. C’est comme ça.

Lorsqu’on lui a demandé si l’équipe avait dégagé l’air avec le chauffeur, Vasseur a répondu : « Oui. »

Giovinazzi est actuellement un pilote menacé, l’Italien aurait perdu son siège de course à la fin de cette saison.

Et sans aucune autre option ouverte sur la grille, cela signifie soit un rôle de pilote d’essai, soit la fin de sa carrière en Formule 1.

La lutte pour le dernier siège restant sur la grille de l’année prochaine est entre le pilote de Formule 2 Guanyu Zhou et Colton Herta, ce dernier étant considéré comme le favori de Michael Andretti s’il achetait une participation de 80% dans l’équipe.

Interrogé sur sa liste de pilotes, Vasseur a déclaré qu’il n’était « pas pressé » et qu’il avait « quelques options et nous prendrons une décision bientôt ».