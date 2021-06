Alfa Romeo admet que “la stratégie inverse n’a pas payé”

Frédéric Vasseur a admis qu’une décision stratégique contraire n’avait pas fonctionné après un Grand Prix de France sans points pour Alfa Romeo.

A Monaco et en Azerbaïdjan, Antonio Giovinazzi et Kimi Raikkonen avaient respectivement ouvert leurs comptes de points pour la saison en terminant 10e.

Mais une course au Paul Ricard dans laquelle les 20 voitures ont atteint le drapeau à damier n’a pas fait le jeu d’Alfa Romeo puisque l’Italien et le Finlandais ont terminé 15e et 17e. Giovinazzi a été classé deux places plus bas que son emplacement sur la grille, tandis que Raikkonen a terminé à la même position qu’il avait commencé.

Alors que la plupart des équipes ont choisi de passer des pneus moyens aux pneus durs à mi-course, Alfa a pris la voie opposée – et le directeur de l’équipe, Vasseur, a reconnu que c’était une mauvaise décision.

« Après deux bonnes courses dans les points et une qualification prometteuse, ce fut un après-midi plutôt difficile pour l’équipe, a déclaré Vasseur.

« Nous avons fait quelques progrès au départ, mais malheureusement notre choix d’opter pour une stratégie inversée n’a pas porté ses fruits.

« Nous avons commencé sur des durs, mais nous avons été pris dans beaucoup de trafic et cela nous a coûté pas mal de temps.

« Dans la deuxième partie de course, nous n’avons pas été en mesure de maximiser le potentiel des pneus médium car nous avons dû gérer tous les drapeaux bleus, nous n’avons donc pas vraiment pu regagner du terrain.

“Nous allons bien sûr apprendre de cela et revenir plus forts pour le double en Autriche.”

Raikkonen a convenu avec bon nombre de ses rivaux que les pneus avaient grainé beaucoup plus que prévu, et a également déclaré que les rafales avaient créé un autre facteur inattendu.

“C’était surprenant à quel point c’était difficile avec les pneus, à quel point ils grainent”, a déclaré le champion du monde 2007. « J’essayais de prendre soin des pneus et j’espérais faire quelque chose à la fin, mais c’était tout.

« Le vent a changé dans certains virages, qui étaient assez délicats et sous-vireurs en course – complètement différents des autres parties du week-end. »

Bien que Giovinazzi ait fait un peu mieux que Raikkonen, il savait qu’il était hors de question de terminer dans les points.

“Le rythme n’était pas là aujourd’hui et je pense qu’il était impossible d’être dans le top 10”, a-t-il déclaré. “Nous devons nous concentrer sur tout vérifier et essayer d’être plus forts au Red Bull Ring.”

