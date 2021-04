Alfa Romeo annonce son retour au milieu de terrain de la F1

Alfa Romeo a peut-être quitté Bahreïn avec zéro point, mais le patron de l’équipe, Frédéric Vasseur, a été vraiment encouragé par leur démonstration lors de l’ouverture de la saison 2021.

L’équipe cliente Ferrari s’est retrouvée dans une course pour éviter le bas tout au long de la saison 2020 et, avec Haas et Williams, s’est retrouvée détachée du combat principal au milieu de terrain.

Mais, Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi se sont retrouvés juste en dehors des places aux points avec respectivement P11 et P12 à Bahreïn, ce qui donne à Vasseur beaucoup d’optimisme pour les prochaines courses du calendrier.

« Bahreïn nous a donné une forte indication des progrès que nous avons réalisés au cours des douze derniers mois », a déclaré Vasseur.

«Nous avons couru avec autorité, laissant les Alpines et une Aston Martin derrière nous et terminant sur la queue de l’autre Aston.

«Même si nous quittons Bahreïn sans points, nous le faisons après avoir repris notre place au milieu du terrain – et les résultats viendront sûrement bientôt.

«Nous avons démontré que nous étions capables de nous battre dans et autour du top dix et nous pouvons regarder avec optimisme le reste de la saison.

«C’était une course mouvementée, même si le faible taux d’attrition – seulement deux abandons – signifiait que nous avions du pain sur la planche pour viser une place dans les points.

« Nous prenons beaucoup de points positifs, cependant, sachant que nous pouvons aller à la prochaine course à Imola, dans deux semaines, prêts à se battre à nouveau pour une place dans le top dix. »

Premier drapeau à damier de l’année. Nous nous sommes bien battus et nous avons presque emporté un point. Bon effort, les garçons. 👏🏻 RAI ➡️ P11

GIO ➡️ P12 # BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/rEM91dNcpd – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 28 mars 2021

Raikkonen partageait également une partie de l’optimisme de Vasseur, mais était toujours frustré de perdre une place dans le top 10 après avoir passé une grande partie de la course là-bas.

« Ce n’était pas une mauvaise course, nous avons eu de bons combats et la voiture s’est bien comportée, mais c’est décevant de ne pas ramener de points à domicile alors que nous étions dans le top dix presque toute la nuit », a ajouté Raikkonen.

«Si la course avait duré quelques tours de plus, nous aurions probablement pu rattraper les voitures devant mais nous continuerons d’essayer.

«La voiture se sentait bien, comme lors des essais, il est donc clair que nous avons fait un pas en avant par rapport à l’année dernière: nous avons encore un peu de travail pour combler l’écart avec les cinq meilleures équipes, mais nous continuons à nous battre pour trouver ce petit plus.

