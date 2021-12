Alfa Romeo aurait été ouvert aux négociations du contrat avec Kimi Raikkonen 2022

Le directeur de l’équipe Alfa Romeo, Fred Vasseur, a révélé que l’équipe aurait été disposée à discuter d’un nouveau contrat avec Kimi Raikkonen pour qu’il continue jusqu’en 2022.

Le champion du monde 2007 s’est retiré du sport avec plus de départs en course que quiconque dans l’histoire de la Formule 1, prenant la piste pour la 349e et dernière fois à Abu Dhabi plus tôt en décembre.

Le Finlandais a longtemps déclaré qu’il avait hâte de vivre une vie «normale» en dehors de la bulle de la Formule 1, après avoir fait ses débuts en 2001.

Vasseur a déclaré qu’il aurait toujours été ouvert à l’idée de garder l’homme de 42 ans encore un an, mais a déclaré que c’était « assez humain » pour lui de vouloir passer à autre chose, étant donné depuis combien de temps il est pilote de Formule 1. et la pression supplémentaire d’un calendrier record de 23 courses l’année prochaine.

« Bien sûr, nous aurions discuté du point pour comprendre la motivation et donc pour moi c’est… vous n’avez pas à trop faire l’année », a déclaré Vasseur, selon GPFans.

« C’est vrai que maintenant c’est un peu différent par rapport à avant quand nous faisions 16 ou 17 courses. L’année prochaine, vous en avez 23.

« Vous avez 10 courses à la fin en 12 semaines ou quelque chose comme ça et ce voyage autour du monde dont vous avez vraiment besoin pour avoir quelqu’un à fond.

« Je pense que c’est assez humain comme réaction qu’à un moment donné, vous vouliez aussi tourner la page et passer à autre chose avec la famille et ainsi de suite. »

Raikkonen a révélé les résultats de ses prédictions de pré-saison sur les réseaux sociaux officiels de la Formule 1, et il a écrit que 2021 serait sa dernière saison dans le sport avant même le début de l’année – donc sa décision était prise depuis un certain temps auparavant. l’annonce de sa retraite.

Alfa Romeo débutera la saison en tant que seule équipe à avoir une toute nouvelle équipe de pilotes en 2022, avec Valtteri Bottas aux côtés de la recrue Guanyu Zhou, qui a terminé troisième au classement général de la Formule 2 cette année.

Vasseur a indiqué que l’équipe avait besoin de pilotes entièrement investis pour faire avancer l’équipe et pense que Raikkonen ressentait de la « frustration » de ne pas pouvoir se battre pour le podium avec l’équipe, ce qui a été un facteur à l’origine de son abandon.

«En tant qu’équipe, nous devons avoir la garantie que le gars sera entièrement dévoué, et je pense que Kimi a été très intelligent dans l’approche au cours de l’été.

« À un moment donné, il a dit « d’accord, les gars, j’ai fait 22 ans comme ça.

« Peut-être que le fait que nous ne nous battions pas pour le podium, cela ne l’aide pas non plus.

« Nous devons comprendre qu’il a fait 22 saisons, peut-être 19 dans des équipes où il a pu se battre pour la pole position et cela fait probablement partie de la frustration normale. »