Alfa Romeo avait les « mains libres » avec Guanyu Zhou ; Le prêt d’Oscar Piastri n’était pas attrayant

Frédéric Vasseur dit que Guanyu Zhou ne sera plus associé à Alpine, ce qui signifie qu’il a « les mains libres » pour l’avenir.

Le directeur de l’équipe Alfa Romeo a également révélé que tout mouvement pour Oscar Piastri n’aurait été qu’un prêt.

Piastri, également junior alpin, a été nommé pilote de réserve pour 2022, tandis que Zhou a été libéré pour prendre place aux côtés de Valtteri Bottas chez Alfa Romeo la saison prochaine.

Zhou deviendra le premier pilote chinois à temps plein de Formule 1 l’année prochaine et Vasseur a déclaré qu’un facteur important dans sa signature du pilote actuel de Formule 2 est le fait qu’il n’est désormais plus rattaché à l’académie d’une autre équipe.

Il a déclaré à Auto Motor und Sport : « Il [Zhou] n’est plus géré par Alpine et n’y est plus sous contrat.

« C’était important pour moi car je dois être libre et pouvoir travailler vers l’avenir. Un projet d’un an, si je savais qu’il n’y avait aucune chance pour 2023, n’a aucun sens.

Programmation F1 2022 Mercedes : Hamilton/Russell

Red Bull : Verstappen/Perez

Ferrari : Leclerc/Sainz

McLaren : Norris/Ricciardo

Alpin : Alonso/Ocon

Alpha Tauri : Gasly/Tsunoda

Aston Martin : Vettel/Promenade

Williams : Albon/Latifi

Alfa Romeo : Bottas/Zhou

Haas : Schumacher/Mazepin#F1 – PlanetF1 (@Planet_F1) 16 novembre 2021

« J’ai une bonne relation avec Alpine et il est également important pour moi d’être très ouvert et de discuter de la situation avec eux.

« En fin de compte, c’est une bonne histoire pour eux aussi – ils l’ont aidé à entrer en Formule 1.

« Avec chaque pilote, il faut aussi regarder les circonstances. Piastri, par exemple, a un contrat avec Alpine. Nous n’aurions probablement pu l’avoir qu’un an. Je voulais avoir les mains libres dans mes options pour l’avenir.

La décision du pilote d’Alfa Romeo avait fait couler beaucoup d’encre étant donné le nombre de candidats en lice pour la place finale sur la grille de Formule 1 2022.

Alfa Romeo était la dernière équipe avec un siège disponible et les trois principaux candidats seraient Zhou, Piastri et le propre pilote junior d’Alfa, Theo Pourchaire.

Tous les trois courent en Formule 2 cette saison et Vasseur a admis qu’attendre la fin de la saison avant de faire son choix aurait été judicieux, mais il a « une grande confiance » que Zhou délivrera l’année prochaine.

« Cela aurait eu du sens car en Formule 2, il y a le problème que le champion ne peut pas y courir l’année suivante. Mais nous ne pouvons pas attendre le 10 décembre. En termes de recrutement de pilotes issus de la Formule 2, ce serait certainement mieux si le championnat se terminait plus tôt.

« Avec Zhou, nous savons où nous en sommes. Il a bien performé en Formule 3 et en Formule 2, a réalisé une fantastique pole position cette année à Silverstone et a toujours été présent dans les courses. J’ai une grande confiance en lui.