Alfa Romeo cherche à progresser encore après un week-end positif à Monaco

Le directeur de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, a déclaré que lui et son équipe espèrent un autre week-end solide à Bakou après une performance positive à Monaco.

Antonio Giovinazzi a remporté le premier point de l’équipe de la saison en rentrant à la maison P10 à Monte Carlo, avec Kimi Raikkonen derrière lui – même sans filtre à boissons de travail, laissant le Finlandais déshydraté.

Mais après un début de saison difficile, Vasseur affirme que l’équipe cherche à se frayer un chemin plus haut dans le peloton.

“Nous étions en Q3 pour la première fois et avons marqué un point”, a déclaré Vasseur après la course, cité par Motorsport Magazin. Au moins je me suis débarrassé de cette question [when it will finally be enough for World Championship points].

«P10 avec Antonio, des points, c’est bien. Mais à un moment donné, nous nous attendions à être un peu mieux. Mais c’est aussi un bon sentiment lorsque vous êtes toujours frustré par P10.

«Nous avons montré avec Ferrari que nous performons sur [street] mises en page, ce sera peut-être similaire en Azerbaïdjan, mais là, vous avez deux pistes différentes en une.

« La ville est comme Macao, près de Monaco. Mais alors vous avez ces 2,5 kilomètres environ de lignes droites. Ça va être un peu plus difficile.

Giovinazzi pense qu’il aurait pu gagner plus de points dimanche, mais pour la nature presque impossible d’essayer de dépasser autour de Monaco – mais il sait que le dépassement est beaucoup plus probable autour de Bakou la prochaine fois, qu’il espère utiliser à son avantage.

«Nous avons été beaucoup plus rapides qu’Ocon pendant les 25 derniers tours, mais ici, vous n’avez absolument aucune chance d’essayer quoi que ce soit là-bas», a-t-il déclaré.

«Sur une autre piste, où le dépassement est possible, nous aurions pu être huitièmes. Nous avons perdu un peu après l’overcut d’Ocon contre moi. Après cela, mon rythme était meilleur, mais nous avons perdu la position contre Stroll.

« Nous avons eu beaucoup de malchance au début de l’année, donc j’espère que ça va changer maintenant et que nous pourrons avoir d’excellents résultats désormais.

«Vient maintenant un autre circuit de rue avec Bakou, une piste que j’aime beaucoup.

«C’est juste un bon sentiment d’y aller avec cette voiture. Mais c’est une piste différente car la ligne droite est très longue. L’unité de puissance sera également importante là-bas. Mais nous avons montré que la vitesse est là.

«Nous devons simplement offrir un autre week-end fort comme celui-ci.»

