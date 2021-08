Alfa Romeo condamne la « course » dans une déclaration accablante

Alfa Romeo a publié une déclaration disant que le résultat des événements de dimanche à Spa “nous fait tous mal”, étant donné le manque d’action en piste.

L’équipe n’a pas mâché ses mots en disant que la confusion entourant le Grand Prix de Belgique ce week-end, espérant que des leçons pourront être tirées après l’annulation de la course.

Il y a déjà eu un large désaccord avec la décision de la FIA de courir quelques tours derrière la voiture de sécurité sur le mouillé, ce qui a permis de calculer un classement de course – malgré l’absence de « course » dimanche après-midi.

En conséquence, les pilotes faisant partie du top 10 ont obtenu un demi-point et une cérémonie officielle de podium a eu lieu après que Max Verstappen a remporté la victoire en course.

Les équipes et les pilotes, Alfa inclus, ont accepté la décision de ne pas courir dimanche en raison des conditions météorologiques défavorables à Spa, mais Sebastian Vettel et Fernando Alonso ont estimé que les points n’auraient pas dû être attribués du tout, et Lewis Hamilton pense que les fans méritent leur argent après qu’aucune course de colère n’a eu lieu.

Alfa Romeo s’est joint à la communauté élargie de la Formule 1 pour saluer les fans présents pour avoir attendu sous la pluie tout l’après-midi dans l’espoir qu’une course ait lieu, mais a le sentiment d’avoir été lésé par la farce présentée en Belgique.

“Un immense merci à tous les fans incroyables qui ont passé des heures dans les éléments pour le départ de la course : avec votre patience et votre détermination, vous êtes les vrais pilotes du jour”, peut-on lire dans le communiqué de l’équipe.

« Depuis des mois, nous attendions avec impatience d’avoir des tribunes pleines de supporters pour soutenir notre équipe et notre sport : malheureusement, nous n’avons pas pu vous faire de spectacle hier.

« La décision de ne pas courir dans ces conditions était la bonne, dans l’intérêt de protéger la sécurité des pilotes, des commissaires et des spectateurs eux-mêmes.

“Cependant, la situation aurait été traitée de manière beaucoup plus appropriée en n’ayant pas du tout la “course” dont nous avons été témoins hier : ce résultat nous fait tous mal, mais en particulier cela fait mal aux fans du sport, qui n’ont pas eu le spectacle. ils sont venus voir.

«Nous espérons que des leçons ont été tirées hier, des leçons qui amélioreront notre façon de fonctionner à l’avenir et qui mettront les supporters de notre sport dans la position qu’ils méritent d’être.

“Encore une fois, nos sincères remerciements vont à tous les fans – vous êtes ceux qui ont vraiment brillé hier à Spa.”