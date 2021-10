Alfa Romeo confirme qu’Antonio Giovinazzi a ignoré les ordres de l’équipe au GP de Turquie

Alfa Romeo a confirmé qu’Antonio Giovinazzi avait ignoré de manière flagrante un ordre d’équipe lors du GP de Turquie, Xevi Pujolar affirmant que ce n’était « pas idéal ».

Après le Grand Prix de Turquie, Sky Sports a révélé un extrait de radio de l’équipe suggérant que Giovinazzi est allé à l’encontre des ordres de l’équipe Alfa Romeo pendant la course.

Selon Ted Kravitz, « on a dit à Antonio » de laisser passer Kimi Raikkonen car il était plus rapide d’une seconde par tour.

Giovinazzi a refusé.

Pujolar, responsable de l’ingénierie de piste d’Alfa, avait confirmé le rapport.

« Nous avons demandé à changer de position, mais à ce stade, Antonio commençait également à accélérer le rythme et il a lui-même décidé qu’il voulait rester en tête », a déclaré Pujolar.

« Et peut-être que cette situation, ces quelques tours, nous aurions potentiellement pu être plus rapides en équipe. »

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Giovinazzi a terminé la course 11e, manquant le dernier point, tandis que Kimi Raikkonen était 12e.

Cependant, si le Finlandais avait été autorisé à passer, Pujolar estime qu’il aurait pu défier Esteban Ocon pour la position finale payante.

« Nous avions besoin d’un tour de plus pour rattraper Ocon », a-t-il ajouté.

« Je ne comprenais pas bien pourquoi nous ne pouvions pas échanger à ce stade, car également lorsque nous avons les deux voitures, nous pouvons les changer en fonction de la situation.

« Bien sûr, pour l’équipe, ce n’était pas idéal. »

Pujolar admet qu’Alfa Romeo a passé la majeure partie de la course à se concentrer sur la préservation des pneus avant de se concentrer sur le résultat possible.

« Pour nous, il est important d’atteindre les points », a-t-il déclaré.

« Au début de la course, nous ne nous sommes pas vraiment concentrés sur qui est le plus fort, plus ou moins les deux voitures étaient là.

« Nous nous débrouillions, nous ne savions pas combien de temps les conditions resteraient comme ça, donc nous ne voulions pas mettre trop de stress ou changer de position et laisser Kimi pousser fort et manquer de pneus trop rapidement.

« Donc sur cette étape, nous voulions avoir un peu d’espace car personne ne savait si ce serait 20 tours, 30 tours ou toute la course en inter condition. Mais à la fin de la course, c’était une autre histoire.

« À ce moment-là, oui, nous voulions changer de position. »

Le résultat de dimanche permet à Alfa Romeo de rester sur sept points, en baisse à la neuvième place du championnat des constructeurs.

Verdict PlanetF1