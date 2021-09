Alfa Romeo confirme que Zhou est sur « la liste » pour un siège 2022

Guanyu Zhou figure sur la liste des candidats d’Alfa Romeo pour un siège de course 2022, mais Fred Vasseur ne semble pas influencé par les 30 millions d’euros qui l’accompagneraient.

Selon les rapports, les sponsors de Zhou sont prêts à payer 30 millions d’euros à Alfa Romeo pour placer le pilote chinois dans un siège pour la saison prochaine.

Alfa Romeo est la seule équipe avec des points d’interrogation sur sa composition, avec le deuxième siège aux côtés de Valtteri Bottas encore à confirmer.

Alors qu’Antonio Giovinazzi espère que ses récentes performances en qualifications joueront en sa faveur, son seul point au championnat ne le sera peut-être pas.

Comme de tels rapports suggèrent que ses jours avec Alfa Romeo et en Formule 1, sont comptés avec Zhou, deuxième du championnat de Formule 2, menant la course aux côtés du protégé de Sauber, Theo Pourchaire.

Lorsqu’on lui a demandé si le pilote chinois était candidat à la deuxième Alfa Romeo, Vasseur a répondu : « Il est comme les autres leaders de la F2.

« Il fait du bon travail en F2, il a remporté quelques courses depuis le début de la saison mais comme les trois autres gars, il a réussi à faire la pole position.

“Mais vous savez que la F2 cette saison est un peu différente par rapport au passé car il n’y a que quatre événements jusqu’à présent mais sur des pistes difficiles car le premier était Bahreïn, puis ils sont allés à Monaco, Bakou et le quatrième était Silverstone.

“Je pense que Monza et Sotchi sont un peu plus conventionnels et regardons l’évolution des jeunes mais ensuite nous verrons ce qui se passe et nous y sommes.”

Pressé de savoir si Zhou était sur la liste d’Alfa Romeo, Vasseur a déclaré : « Zhou fait du bon travail en F2 ; c’est sûr qu’il est sur la liste.

« Ce n’est pas seulement dû au fait qu’il est chinois, qu’il est un leader en F2. Il a remporté quelques courses et je pense que toutes les équipes de F1 le regardent, mais maintenant, comme je l’ai déjà dit, les quatre premiers événements se sont déroulés un peu différemment.

“Maintenant, ils reviennent à des pistes plus standard et les jeunes en F2 ont plus d’expérience, puis nous verrons dans deux ou trois événements où nous en sommes, quelle est l’évolution de chaque pilote en F2.”

Vasseur a précédemment exclu la signature du pilote adolescent Pourchaire, le protégé de Sauber, catégorique qu’il veut précipiter le voyage du Français.

Mais avec Pourchaire remportant déjà deux victoires lors de sa première saison en Formule 2, cela ne semble être qu’une question de temps avant qu’il ne soit promu en Formule 1.

On a demandé à Vasseur si cela signifiait que celui qui signerait Alfa Romeo pour 2022, ce ne serait qu’un contrat d’un an.

“Voyons qui sera le gars aux côtés de Valtteri avant de discuter du contrat”, a-t-il répondu.

“En ce qui concerne Theo, il fait du bon travail, il a fait deux énormes performances, à Monaco c’était une bonne chose pour moi, mais aussi pour Silverstone. Et puis nous devons laisser à Theo le temps de s’améliorer et d’augmenter non seulement le rythme car il a la vitesse mais toute l’éducation autour de cela.

« Il avait 17 ans il y a deux mois, j’espère qu’il a eu son permis de conduire en été ! Et qu’il faut prendre le temps.

« La F1 est très compliquée. Nous avons un nombre très limité de places; l’année prochaine, nous aurons une nouvelle voiture que toutes les équipes auront probablement ou pourraient avoir des problèmes de fiabilité, ce qui signifie que nous pourrions arriver à Bahreïn avec un très faible kilométrage et nous devons également en tenir compte et pour les pilotes, ce n’est jamais facile. C’est un défi, mais nous devons leur donner du temps pour cela, c’est sûr.