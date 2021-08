Alfa Romeo considère la colère de Kimi Raikkonen comme une preuve de motivation

in

Le patron de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, n’a aucun problème à voir la frustration de ses pilotes dans une saison 2021 difficile.

Depuis la seconde moitié de la campagne 2019, Alfa Romeo a eu du mal à conserver sa forme et, en fait, leurs problèmes n’ont cessé de s’aggraver depuis.

Les premières étapes de 2021 étaient prometteuses, bien que la formation suisse se soit à nouveau détachée de la bataille des constructeurs au milieu de terrain, avec seulement trois points marqués jusqu’à présent.

Leurs luttes ont cependant eu du sens lorsqu’il a été révélé que depuis janvier, l’accent était mis sur les nouvelles réglementations pour 2022, et donc le C41 n’a pas été et ne sera pas mis à niveau.

On comprend alors pourquoi la moitié de leur équipage, Kimi Raikkonen, a parfois montré sa frustration, notamment lors du Grand Prix de Grande-Bretagne où il a perdu son sang-froid à la radio.

Mais Vasseur voit de tels débordements comme du positif, car cela lui prouve que la volonté de s’améliorer est là au sein de son équipe.

“Je pense que lorsque vous êtes un coureur, et que Kimi est un coureur et que toute l’équipe est composée de coureurs, la réaction, lorsque vous avez du mal, et que vous êtes juste en dehors des points, car à deux tours de la fin, nous sommes 10e … alors la frustration est là », a déclaré Vasseur à Autosport.

« Nous devons avoir une meilleure voiture. Nous devons certainement rendre la voiture plus rapide. Mais nous avons pris une décision et ce n’est pas sur le développement aérodynamique.

« Mais nous avons quelques sujets à améliorer sur la voiture, les réglages ou la gestion des pneus, pour être plus rapide.

« Vous comprenez parfaitement la frustration du pilote lorsqu’il est dans la voiture et qu’il veut faire un meilleur travail.

« Et je pense que c’est une preuve de motivation pour moi. Donc je suis d’accord avec ça.

P10 reste le meilleur résultat d’Alfa Romeo de la campagne 2021, une position qu’ils ont atteint trois fois pour récolter un point à chaque fois.

Raikkonen a pris la 10e place aux GP d’Azerbaïdjan et de Hongrie, tandis qu’Antonio Giovinazzi a franchi la ligne 10e à Monaco.