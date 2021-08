Alfa Romeo critique la gestion du Grand Prix de Belgique par la F1 · .

Alfa Romeo a publié une déclaration critiquant la gestion par la Formule 1 du Grand Prix de Belgique tronqué d’hier.

La course a été abandonnée après seulement trois tours de course, tous derrière la Safety Car, et des points attribués sur la base d’un seul tour.

Tout en soutenant la décision de la F1 de ne pas courir compte tenu des conditions, Alfa Romeo a déclaré que la série aurait dû abandonner sa tentative d’organiser le grand prix.

“Un immense merci à tous les fans incroyables qui ont passé des heures dans les éléments pour que la course commence”, a-t-il déclaré dans un communiqué. « Avec votre patience et votre détermination, vous êtes les véritables « conducteurs du jour ».

« Depuis des mois, nous attendions avec impatience d’avoir des tribunes pleines de supporters pour soutenir notre équipe et notre sport : malheureusement, nous n’avons pas pu vous faire de spectacle hier.

« La décision de ne pas courir dans ces conditions était la bonne, dans l’intérêt de protéger la sécurité des pilotes, des commissaires et des spectateurs eux-mêmes.

“Cependant, la situation aurait été traitée de manière beaucoup plus appropriée en n’ayant pas du tout la” course “à laquelle nous avons assisté hier: ce résultat nous fait tous mal, mais en particulier cela fait mal aux fans du sport, qui n’ont pas eu le spectacle ils sont venus voir.

La Formule 1 devrait reconsidérer la façon dont elle gère les courses similaires à l’avenir, a déclaré l’équipe.

«Nous espérons que des leçons ont été tirées hier, des leçons qui amélioreront notre façon de fonctionner à l’avenir et qui placeront les supporters de notre sport dans la position qu’ils méritent d’être.

“Encore une fois, nos sincères remerciements vont à tous les fans – vous êtes ceux qui ont vraiment brillé hier à Spa.”

Les pilotes de l’équipe Antonio Giovinazzi et Kimi Raikkonen se sont classés respectivement 14e et 20e pour la course et se sont classés 13e et 18e sur la base d’un seul tour de course. Avec Haas, Alfa Romeo était la seule équipe à ne pas marquer de points.

Leurs prochains rivaux les plus proches, Williams, ont marqué 10 points, doublant ainsi son total de la saison et mettant pratiquement fin aux espoirs d’Alfa Romeo de les battre à la huitième place du championnat.

