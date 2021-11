Alfa Romeo donne à Kimi Raikkonen un départ approprié de leur usine de Hinwil

Avec sa retraite au coin de la rue, Alfa Romeo a organisé une fête d’adieu pour Kimi Raikkonen dans sa base de Hinwil.

Avant que le champion du monde 2007 ne se lance dans les deux dernières courses de sa carrière en Formule 1, l’équipe l’a accueilli, lui et sa famille, alors qu’ils célébraient son succès.

Raikkonen a débuté en Formule 1 avec Sauber en 2001, et il terminera son temps dans le sport avec la même équipe alors qu’il boucle un cercle complet dans sa carrière.

Les membres du personnel d’Alfa Romeo ont formé une haie d’honneur pour lui alors qu’il descendait de scène et portaient des chemises spécialement conçues pour honorer ses réalisations.

« Merci à tous pour cette soirée inoubliable », a écrit Raikkonen sur les réseaux sociaux après l’événement. « Merci à tous pour toutes ces années passées ensemble. Je vous remercie pour votre travail acharné. Merci pour tous les souvenirs. Vous êtes de bonnes personnes. Cordialement, Kimi.

Tu nous manqueras toujours ❤️ pic.twitter.com/pTCiBOmkqq – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 26 novembre 2021

« Quelle nuit émouvante », a écrit la femme de Raikkonen, Minttu, sur Instagram. « Je ressens pour tous ceux qui vont manquer à Kimi quand il quittera les circuits et je vous remercie pour tout le soutien et l’amour pour mon mari au fil des ans !

« Moi et les enfants sommes heureux et reconnaissants qu’il soit plus à la maison après cette saison. Un merci spécial à tout le monde à [Alfa Romeo] pour avoir toujours été si chaleureux et gentil avec moi et notre famille!”

Raikkonen a commencé plus de courses que tout autre pilote de l’histoire (351 avant le Grand Prix d’Arabie saoudite) et compte 103 podiums à son actif, dont 21 victoires en course. Il a admis qu’il n’avait actuellement aucun intérêt à rester dans le sport à titre consultatif après sa retraite.

Compte tenu du nombre de déplacements impliqués, il a déclaré qu’il préférait simplement continuer à conduire si ces exigences lui étaient toujours imposées.

Après avoir annoncé sa retraite plus tôt dans l’année, PlanetF1 a découvert certains de nos faits préférés sur l’Iceman – jetez un œil en cliquant ici.