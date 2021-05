Alfa Romeo échoue pour tenter de regagner les points Imola perdus de Raikkonen · .

La tentative d’Alfa Romeo de récupérer les points perdus par Kimi Raikkonen après avoir été pénalisé lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne a échoué.

Les stewards ont convenu plus tôt dans la journée d’un examen formel de l’incident qui a conduit Raikkonen à recevoir une pénalité de 30 secondes. Cependant, la décision initiale a été confirmée à l’audience.

Raikkonen a été sanctionné pour ne pas avoir rétabli sa position de départ correcte après avoir pris du retard sur deux voitures lorsqu’il a quitté la piste au tour où la course a repris. Le champ a d’abord suivi la voiture de sécurité, qui est ensuite entrée dans les stands.

Le réexamen a été accordé après qu’Alfa Romeo a contesté l’affirmation des stewards selon laquelle leur décision initiale de pénaliser Raikkonen était conforme aux précédents. Alors que les stewards croyaient à l’origine que des précédents existaient découlaient des courses précédentes de Formule 2 et de Formule 3, cela n’a pas été précisé lors de l’audience initiale, et il a été convenu par la suite qu’aucun précédent de ce type n’existait.

L’affaire reposait donc sur la question de savoir si l’interprétation par les commissaires des comptes des règles de redémarrage était correcte. Au centre de la question était de savoir si Raikkonen devait rester en position, comme c’est le cas pendant les périodes de Safety Car, ou reprendre sa position d’origine, comme les pilotes doivent le faire dans les tours de formation avant le départ ou le redémarrage de la course.

Alfa Romeo a fait valoir que lors des discussions autour de l’introduction de la réglementation il y a trois ans, l’intention était que les conducteurs conservent leur position dans de tels cas, comme l’a fait Raikkonen. Alors que les commissaires ont reconnu dans leur verdict initial le conflit potentiel entre les règles de Safety Car et Rolling Restart, ils ont déterminé qu’une lecture des règles ne donnait aucune raison de croire que les règlements de Rolling Restart devraient être remplacés par la procédure de Safety Car, et Raikkonen était donc en faute en ne reprenant pas sa position initiale.

La pénalité de Raikkonen a donc été maintenue. Alfa Romeo a publié une déclaration dans laquelle ils ont accepté la décision:

“Alfa Romeo Racing Orlen reconnaît la décision de la FIA et des commissaires sportifs du Grand Prix d’Émilie-Romagne de maintenir la sanction initiale infligée au pilote Kimi Raikkonen, à la suite d’un examen de l’incident”, a-t-il déclaré. “L’équipe se concentre désormais entièrement sur le Grand Prix d’Espagne du week-end prochain.”

Les pilotes d’Alpine conserveront donc les points supplémentaires qu’ils ont marqués à la suite du penalty de Raikkonen. Esteban Ocon est remonté à la neuvième place du classement final, tandis que Fernando Alonso a marqué son premier point de 2021 avec 10e.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Les commissaires sportifs ont initialement entendu ce cas après la course, entendu le conducteur de la voiture 7 (Kimi Raikkonen) et le représentant de l’équipe et ont examiné plusieurs angles de preuves vidéo, de télémétrie et de radio d’équipe. Par la suite, nous avons publié notre document de décision 60.

Le concurrent a demandé aux commissaires sportifs le droit de révision le 29 avril conformément à l’art. 14 du Code Sportif International de la FIA (ISC.), Les commissaires sportifs ont tenu une audition par vidéoconférence le 1er mai et ont rendu la décision (document 64) accordant le droit de révision au concurrent. les commissaires ont tenu une deuxième vidéoconférence pour reconsidérer le bien-fondé de l’affaire, en présence des représentants de l’équipe.

Les règlements pour la reprise d’une course après une suspension ont été modifiés en 2018. Il s’agit notamment de l’option d’un redémarrage arrêté ou d’un redémarrage progressif. Un drapeau rouge lors d’une course de Formule 1 est un événement rare et les circonstances d’un redémarrage progressif sont encore plus rares. Depuis 2018, il n’y a pas eu de précédent pour la circonstance dans laquelle se trouvait le pilote Raikkonen. Dans la décision initiale des commissaires, nous avons déclaré que «la règle exigeant qu’une voiture entre dans la voie des stands si elle ne parvient pas à retrouver sa place est cohérente dans plusieurs championnats. , figure dans le Règlement Sportif de Formule 1 de la FIA depuis plusieurs années et a été systématiquement appliquée. Tout cela est correct, sauf que les stewards reconnaissent qu’il n’y a pas eu de précédent. En faisant cette déclaration, les commissaires ont fait référence aux cas de Formule 2 et de Formule 3 mais n’en ont pas discuté avec le concurrent lors de l’audience initiale. En bref (voir la décision complète, document 64), c’est la raison pour laquelle le réexamen a été accordé. En fin de compte, il a été convenu que ces cas n’étaient pas pertinents et qu’aucun précédent n’existe dans aucun championnat depuis que le règlement a été adopté. Ainsi, l’affaire a été reconsidérée sur le fond.

L’article 42.6 du Règlement Sportif de Formule 1 de la FIA indique qu’un pilote peut passer pour retrouver sa position de départ y compris (et surtout dans ce cas) «pendant le (s) tour (s) derrière la Safety Car» et s’il ne parvient pas à retrouver sa position avant SC1 il doit entrer dans la voie des stands et partir des stands. Le non-respect de cette consigne entraînera une pénalité obligatoire de dix secondes d’arrêt et de départ.

Les commissaires sportifs ont bien pris en compte les preuves présentées par le concurrent selon lesquelles la note du directeur de course du 21 juillet 2018 stipule: «Pour éviter toute ambiguïté, et à l’exception de l’autorisation donnée à l’art. 39,16 ” [art number had changed], “Aucun pilote ne peut dépasser avant d’atteindre la ligne, à moins qu’une voiture ralentisse avec un problème évident.” Cela a été proposé pour montrer que l’intention était que les dépassements ne devraient pas être autorisés. Cependant, cette note fait référence au début d’origine. À tort ou à raison, les articles 36.15.c et 42.6 actuels sont rédigés différemment et permettent le passage dans des circonstances différentes et nous ne trouvons donc pas cette note pertinente.

La procédure Rolling Re-Start à la reprise de la course est couverte par l’Art. 42.12. Les commissaires ont souligné dans la décision initiale que le fait que cela soit géré différemment d’un redémarrage après une période de voiture de sécurité est contradictoire. Le concurrent a déclaré que c’était l’intention initiale des groupes de travail qui ont proposé le règlement, que le départ roulant au début de la course, un redémarrage après une période de voiture de sécurité et un redémarrage roulant à la reprise d’une course devraient être traitées de la même manière. Bien que les stewards acceptent que cela ait pu être le cas, les règlements, tels que publiés, pour chaque situation sont différents.