Alfa Romeo envisagerait un tout nouveau jumelage de pilotes 2022

Le patron d’Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, a Antonio Giovinazzi en tête de sa liste pour 2022, mais deux nouveaux pilotes ne peuvent être exclus.

L’équipe suisse a continué avec Giovinazzi et Kimi Raikkonen pour 2021, la troisième saison de ce partenariat, bien que tout comme les deux saisons précédentes, des questions continuent de planer sur l’avenir des deux pilotes.

À 41 ans, la carrière de Raikkonen en Formule 1 touche certainement à sa fin, et certains ont appelé le Finlandais à l’arrêter à la fin de la saison avec des erreurs inhabituelles qui se glissent maintenant.

Giovinazzi a quant à lui fait un travail respectable pendant son séjour chez Alfa Romeo, mais il semble que l’Italien n’a pas encore profité de ce moment d’évasion qui le rend indispensable.

Il est cependant en tête de liste de Vasseur pour 2022, mais le directeur d’Alfa n’est pas nécessairement intéressé à garder la même composition pour 2022 juste pour garder un point de référence.

“Cela pourrait être un point, mais ce n’est pas nécessaire”, a-t-il déclaré à propos de la suggestion de conserver Giovinazzi ou Raikkonen pour la continuité, cité par The Race.

« On peut dire que c’est toujours bien d’avoir une sorte de continuité dans l’équipe parce qu’au moins on a une référence et on peut comparer avec le feeling de l’année précédente et bla bla, bla.

“Voyons voir. Nous ferons le choix quand ce sera le bon moment pour le faire. Nous pourrions garder le même line-up ou nous pourrions changer. Tout est ouvert.

« Et je pense que c’est aussi assez confortable pour l’équipe d’avoir tout ouvert. C’est bon pour Antonio et bon pour Kimi.

« Je n’ai pas le sentiment qu’être sous pression est fondamentalement mauvais. Nous avons besoin de pression pour performer. Et je ne veux pas être dans un monde facile.

“Il [Giovinazzi] est sur la liste c’est sûr, il fait partie de la famille, il s’améliore. Et il sera en tête de liste pour l’année prochaine.

“Maintenant, je veux voir plus d’améliorations, plus de résultats en course.

« Tout le monde est sous pression. Je suis sous pression, les ingénieurs sont sous pression, les pilotes doivent être sous pression. C’est un monde de pression.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Vasseur ne précipitera cependant aucune décision sur le marché des pilotes, mais il est plutôt heureux d’attendre et de voir quels mouvements se produiront plus haut sur la grille, ce qui créera un effet domino à partir de là.

Alfa Romeo a entretenu une affiliation avec Ferrari au cours des dernières années, responsable du siège de Giovinazzi au sein de l’équipe, mais l’accord renouvelé Sauber/Alfa Romeo signifie que l’équipe a désormais l’entière responsabilité de sa gamme de pilotes.

« Je ferai comme par le passé, je pense que c’est bien pour nous de garder tout le monde sous pression. Et nous verrons comment le marché évolue », a expliqué Vasseur.

« Le système remplira les places au sommet. Cela signifie que Mercedes doit prendre une décision, puis Red Bull doit prendre une décision et comme un domino, à un moment donné, nous aurons des opportunités sur la table et nous prendrons une décision à ce stade. »

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !