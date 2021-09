Alfa Romeo et Aston Martin dévoilent des livrées spéciales Monza

in

Alfa Romeo et Aston Martin ont dévoilé des livrées spéciales qu’ils utiliseront tout au long du week-end de course du GP d’Italie.

Alfa Romeo est connu pour avoir utilisé des designs uniques spéciaux dans le passé, comme la livrée de la Saint-Valentin qu’ils arboraient lors des tests de pré-saison l’année dernière.

Pour leur course à domicile à Monza, ils en ont créé une autre et l’utiliseront tout au long du week-end de course.

Le principal changement par rapport à leur design habituel est l’ajout de vert, qui remplace leur blanc habituel sur le capot du moteur pour créer le drapeau italien et est également utilisé sur leur logo.

Les changements ne seront pas seulement présents sur la voiture non plus, l’équipe confirmant que les combinaisons de course des pilotes correspondront à la conception de la machine, ce qui signifie probablement qu’ils auront également une touche de vert.

Antonio Giovinazzi arborera également un casque spécial pour sa course à domicile, tandis que Pierre Gasly le fera également pour marquer l’anniversaire de sa première victoire dans le sport.

Livrée spéciale pour un week-end spécial 😍🇮🇹 #ItalianGP pic.twitter.com/mpV8Ki2Zxd – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 8 septembre 2021

Habillez-vous en vert Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

En parlant de vert, Aston Martin ont également apporté quelques modifications à leur voiture pour le week-end de course à venir.

Alors que leur palette de couleurs restera inchangée, le logo emblématique 007 a été ajouté à l’AMR21 pour célébrer la sortie prochaine du dernier film de James Bond, No Time To Die.

La marque est depuis longtemps associée à la franchise, avec le personnage principal réputé pour conduire des Aston Martin et devrait le faire à nouveau dans le prochain film, qui sortira le 30 septembre.

Ce n’est pas la première fois qu’une voiture présente une touche de 007 ces dernières années, Red Bull ayant présenté une livrée spéciale sur le thème de Bond en 2019 lors de la 1007e course de F1.

Aston Martin et Alfa Romeo espèrent que leurs nouvelles conceptions leur apporteront de la chance, toutes deux ayant désespérément besoin d’un résultat solide.

L’équipe britannique est actuellement 7e au championnat des constructeurs, à 31 points d’AlphaTauri, tandis que l’équipe italienne traîne Williams 17e dans la bataille pour la 8e place.

Leurs efforts pour rattraper leurs rivaux ne seront pas aidés par le fait que Kimi Raikkonen a été exclu d’une deuxième course consécutive après avoir été testé positif pour COVID-19, Robert Kubica prenant à nouveau sa place.