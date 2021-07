Alfa Romeo et Sauber annoncent un nouvel accord pluriannuel

in

Alfa Romeo a conservé les droits de dénomination de l’équipe de Formule 1 Sauber, les deux marques historiques annonçant un nouveau partenariat pluriannuel.

Les deux forces travaillent ensemble depuis 2018 et continueront de le faire dans un avenir prévisible suite à une annonce spéciale avant le week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone.

Une partie de la déclaration commune indique que «le renouvellement de cette relation représente un nouveau chapitre passionnant dans la longue et prestigieuse histoire du sport automobile pour deux marques avec un héritage de course impressionnant qui comprend le succès en Formule 1, des voitures de sport et des voitures de tourisme, entre autres.

“Le partenariat a fixé des objectifs ambitieux d’amélioration progressive d’année en année et permettra aux deux parties de développer leur vision de l’avenir dans un environnement stable, permettant à Sauber Motorsport et Alfa Romeo de travailler à accroître leur succès à la fois sur et en dehors de la piste .’

On continue ensemble ! Sauber Motorsport et @alfa_romeo prolongent leur partenariat en @F1

“Nous sommes ravis d’annoncer la prolongation de ce partenariat”, a déclaré le patron de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, lors de la confirmation de la nouvelle.

« Alfa Romeo a été un compagnon incroyable au cours des dernières années, et nous sommes encore plus enthousiasmés par les chapitres à venir.

« La nouvelle réglementation nous donne l’opportunité de faire un nouveau pas en avant et je crois fermement que nous sommes parfaitement placés pour faire de gros gains ensemble.

« Nous attendons avec impatience notre avenir ensemble et de continuer à avancer vers l’avant de la grille.

« Cette relation est également très importante pour notre entreprise dans son ensemble, au-delà de la piste : le travail que nous avons effectué dans le monde automobile a montré l’étendue des compétences technologiques et de fabrication de Sauber Engineering et nous sommes convaincus que nous pouvons continuer à travailler pour Alfa. Romeo sur de nouveaux projets passionnants qui façonneront l’avenir de l’industrie automobile.

Jean-Philippe Imparato, PDG d’Alfa Romeo, a ajouté : « En tant que marque automobile italienne historique, Alfa Romeo est née sur les circuits.

« Aujourd’hui, nous sommes fiers de continuer à honorer cet ADN de course en le plaçant au cœur de l’avenir de notre marque.

« Nous sommes animés par la passion et l’excellence. La Formule 1 représente un laboratoire de pointe pour l’électrification future de notre gamme, en parfaite cohérence avec notre vision pour les années à venir.

“En outre, le sport automobile apporte l’exposition mondiale incomparable que nous souhaitons exploiter pour un avenir prospère.”

