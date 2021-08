Alfa Romeo explique la cause de l’erreur au stand

in

Alfa Romeo a expliqué qu’il s’agissait d’une erreur de feu de circulation qui a provoqué la libération dangereuse de Kimi Raikkonen dans Nikita Mazepin en Hongrie.

Le chaos du Grand Prix de Hongrie a offert aux équipes avec des voitures plus lentes une énorme opportunité de marquer de gros points, mais Alfa Romeo n’a pas pu le faire.

C’est en grande partie parce qu’Antonio Giovinazzi a écopé d’une pénalité pour excès de vitesse dans la voie des stands et Raikkonen pour une sortie dangereuse des stands, le Finlandais ayant éliminé Mazepin.

Le responsable de l’ingénierie de la piste de l’équipe, Xevi Pujolar, a maintenant expliqué qu’une erreur avec leurs feux de circulation était la raison pour laquelle il avait été libéré à un tel point.

“Avec Kimi, avec son arrêt au stand lorsque tout le monde arrivait en même temps, nous avons eu un problème avec notre système de feux de circulation qui signifiait qu’il ne fonctionnait tout simplement pas bien et il est parti quand Mazepin arrivait, malheureusement”, a-t-il déclaré. selon GPFans.

“Ça montrait juste du vert, du rouge, du vert, quelque chose [like that]. Ensuite, il était vert, mais en fait, il aurait dû rester rouge, donc le système n’a pas fonctionné correctement.

Du sang, de la sueur et des larmes. Et maintenant, leurs premiers points @WilliamsRacing 💙 pic.twitter.com/rSkELfcCvk – Williams Racing (@WilliamsRacing) 1er août 2021

La journée d’Alfa Romeo a été rendue d’autant plus mauvaise par le fait que leurs rivaux arrières, Williams, a terminé la course avec les deux pilotes dans le top 10, ramassant 10 points.

Cela laisse l’écart entre les deux à sept points avec la moitié de la saison déjà écoulée, et combler ce déficit dans les courses restantes est un défi de taille pour l’équipe italienne.

Pujolar l’admet, mais croit toujours qu’ils peuvent le faire, et est quelque peu soulagé étant donné qu’à un moment donné, Nicholas Latifi et George Russell ont atteint respectivement P3 et P7.

“Ce ne sera pas facile mais c’est possible et nous allons essayer”, a-t-il ajouté.

«En fin de compte, cela aurait pu être bien pire d’où ils étaient au début. Après le premier tour, quand nous avons eu ce gros accident au premier tour et que vous regardez les positions qu’ils avaient…

« Donc, je suis toujours heureux à ce sujet. »

L’équipe de Raikkonen a toujours trois points d’avance sur Haas et, étant donné le retard de l’équipe américaine en termes de rythme, devrait au moins rester 9e.