in

Frédéric Vasseur a expliqué les raisons pour lesquelles Alfa Romeo a vu une « opportunité » en se concentrant sur 2022 dès janvier.

Toute une série de changements auront lieu en Formule 1 la saison prochaine et une chance de monter sur la grille, Alfa Romeo ayant récemment confirmé qu’ils examineraient toutes les lacunes pour voir où leur compétitivité peut s’améliorer pour l’année prochaine.

Le développement des voitures 2022 est compliqué par le fait que ce travail se déroule sous le plafond budgétaire, ce qui signifie que les équipes ont deux programmes à équilibrer.

À l’origine, ces nouvelles réglementations devaient arriver en 2021, ce qui aurait laissé aux équipes le libre choix de leurs budgets.

Lorsque cela a changé, cela a été une autre raison pour laquelle Alfa Romeo a considéré 2022 comme son meilleur pari, alors que l’argent n’était pas inépuisable pour certaines équipes.

La distribution actualisée et plus équitable des prix a également été un facteur, selon le directeur de l’équipe d’Alfa, et le plafond budgétaire pourrait également jouer à l’avantage de l’équipe basée à Hinwil à moyen terme.

Vérifiez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

“C’est pourquoi nous avons décidé d’agir très rapidement et très tôt en 2022”, a déclaré Vasseur à Autosport.

“Même avec le plafonnement des coûts cette saison, nous savons parfaitement que les voitures actuelles ont été développées avant cela [came in].

« 2022 sera la première saison avec la voiture développée sous le plafond des coûts, à partir de zéro.

« Je dirais que nous sommes encore bien en deçà du plafond de coûts et j’espère être au plafond de coûts l’année prochaine. C’est une réelle opportunité pour nous.

«Je considère cela comme une opportunité qui va jouer pour nous, alors que la majorité des autres équipes devront réduire la taille de leur équipe ou changer l’approche ou le faire différemment.

« Nous sommes toujours dans la direction d’augmenter la taille, la capacité, l’effectif. Cela signifie que nous sommes toujours dans une dynamique positive.

« Le plafonnement des coûts, pour nous, n’est que la prochaine étape. Et avec la meilleure distribution des prix, c’est aussi une opportunité pour nous. Sur le plan global, je suis plus que positif.

« Ce qui est aussi très important, c’est la stabilité de l’équipe. Nous [Sauber] renouvelé l’accord avec Alfa Romeo et je pense que dans tous les domaines de l’entreprise, nous avons le feu vert.

« Mais, vous savez, ce n’est pas assez pour moi. Je sais parfaitement qu’il faut faire une bonne voiture, avoir une bonne [driver] line-up, pour faire du bon travail sur la bonne voie. À la fin, c’est la course, ce n’est pas qu’une question de nombre.