Alfa Romeo heureux que Guanyu Zhou ait « un bon professeur » à Valtteri Bottas

Le directeur de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, estime que Valtteri Bottas sera un « bon professeur » pour Guanyu Zhou.

L’équipe basée en Suisse est la seule sur la grille avant la campagne 2022 avec une toute nouvelle équipe de pilotes comme Zhou et Bottas remplacer Antonio Giovinazzi et Kimi Raikkonen.

Zhou sera la seule recrue sur la grille et avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, beaucoup s’attendent à ce que ce soit une année difficile pour lui – mais Vasseur dit qu’il n’est pas inquiet.

C’est en grande partie parce qu’il pense que le joueur de 22 ans aura un bon professeur dans son coéquipier.

« Je ne suis inquiet de rien », a déclaré Vasseur GPFans.

« Zhou veut apprendre. Je pense qu’il montre l’attitude parfaite et avec Valtteri, nous avons un bon professeur à la maison.

Aider Zhou n’est pas la seule façon dont Vasseur pense que l’expérience de Bottas profitera à l’équipe non plus.

Bienvenue dans l’équipe @ValtteriBottas ! pic.twitter.com/vD6yfRHT5y – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 1er janvier 2022

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, il y aura une énorme quantité d’inconnues pour les équipes en ce début de saison en termes de voitures et de règles dans leur ensemble.

Compte tenu de cela, les commentaires que leurs pilotes leur fourniront seront plus importants que jamais, et c’est pour cette raison que Vasseur et coopté ont choisi de s’emparer du Finlandais.

« Nous avons fait ce choix nous-mêmes », a ajouté Vasseur. « Ce qui était important pour nous, c’est que nous aurions au moins un pilote dans l’équipe avec une grande expérience en Formule 1.

«Je pense qu’il est difficile de s’appuyer sur les performances passées car nous faisons face à une situation complètement nouvelle. Tout est différent, mais à tout le moins, nous avons maintenant quelqu’un dans la maison qui comprend rapidement où les choses vont bien et où les choses ne vont pas.

Comme il était largement prévu au début de l’année dernière qu’il serait remplacé chez Mercedes par George Russell à la fin de cette saison, il était question que Bottas se retire de la F1 plutôt que de rejoindre une autre équipe plus bas sur la grille.

Il admet que la pensée lui a traversé l’esprit, mais dit qu’il n’a jamais sérieusement envisagé de l’arrêter un jour.

« Bien sûr, je me suis aussi demandé, est-ce que je veux ça ou dois-je essayer de faire autre chose ? » il a dit.

« C’était aussi une option, mais je n’ai jamais sérieusement envisagé de quitter la Formule 1 parce qu’au fond de moi j’aime toujours la Formule 1 et la compétition et beaucoup de choses à ce sujet. »