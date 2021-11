Alfa Romeo inondée d’appels de sponsors depuis l’embauche de Guanyu Zhou pour la saison prochaine

Fred Vasseur dit qu’Alfa Romeo a été parsemée de demandes de sponsoring depuis que Guanyu Zhou a été annoncé comme nouveau pilote pour la saison prochaine.

Le directeur de l’équipe avait précédemment admis que le financement que Zhou apporterait était un « pilier » derrière sa décision de l’associer à Valtteri Bottas l’année prochaine, mais sa conduite reste également une partie importante de son attrait.

Non seulement cela, mais le fait que Zhou soit le premier pilote chinois de Formule 1 à plein temps a ouvert une pléthore d’opportunités de marketing au sein de l’équipe et dans le monde, avec la nation la plus peuplée du monde sur le point d’avoir un héros à la maison à soutenir en 2022.

Vasseur a reconnu à quel point c’est une opportunité pour le sport d’avoir Zhou sur la grille et a expliqué à quel point l’équipe a été occupée par les demandes de parrainage depuis l’annonce.

« Ce n’est pas ce que Zhou apporte, mais je pense qu’il y a un gros buzz là-bas », a déclaré Vasseur dans une interview avec Motorsport-Magazin.

« Je pense que c’est une énorme opportunité pour l’entreprise car plus de sponsors ont appelé ces dernières semaines qu’au cours des 25 dernières années.

« Pour l’entreprise, pour tous les sponsors ou les sponsors actuels, c’est aussi une énorme opportunité et nous irons dans cette direction.

« Il y a une certaine confusion quant à la provenance du budget. Mais je pense que pour nous, pour l’entreprise et aussi pour les autres équipes ou la Formule 1 en général, c’est une grande opportunité.

«Pour moi, cela pourrait fonctionner si Zhou se produit sur la piste. Il s’agit toujours d’un équilibre. Regardez ce qu’il fait maintenant en Formule 2. Je suis convaincu qu’il peut faire la même chose en Formule 1. »

Zhou aura un coéquipier expérimenté à ses côtés chez Alfa Romeo à Bottas l’année prochaine, et Vasseur a expliqué à quel point le temps du Finlandais dans les voitures de tête aidera l’équipe.

En plus de cela, il a ajouté qu’avoir un mélange de jeunesse et d’expérience dans l’équipe était ce qu’il recherchait alors que la Formule 1 se dirige vers une nouvelle ère l’année prochaine.

« Il (Bottas) a pris la pole position – depuis Monza, il en a eu trois et Lewis (Hamilton) seulement deux – je pense que c’est une bonne référence », a plaisanté Vasseur lorsqu’on l’a interrogé sur l’influence de Bottas.

« Et une autre raison pour laquelle nous sommes allés dans cette direction est que je ne suis pas sûr qu’il soit logique d’avoir une continuité après 2021 car la voiture sera si différente [in 2022].

« Vous avez besoin d’au moins quelqu’un avec beaucoup d’expérience en Formule 1. Je pense que ce serait difficile de commencer avec deux rookies.