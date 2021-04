Alfa Romeo montre un “ vrai potentiel ”, mais pas de récompense

Antonio Giovinazzi s’est réjoui qu’à Imola, Alfa Romeo ait prouvé ce qu’ils sont capables de faire le jour de la course, même s’ils n’ont pas marqué de points.

Giovinazzi et son coéquipier Kimi Raikkonen ont été éliminés en Q1 au Grand Prix d’Émilie-Romagne, mais la course s’est avérée être un après-midi bien plus positif avec les deux pilotes en quête de points.

Malheureusement, cela ne devait pas être récompensé, car un problème avec les freins a forcé Giovinazzi à effectuer un arrêt au stand supplémentaire, ce qui lui a permis de terminer P14, tandis que Raikkonen a été expulsé de P9 par une pénalité de 30 secondes pour avoir pris le redémarrage de la course de manière incorrecte.

«Nous faisions une course fantastique jusqu’à notre problème et c’était une question de pouvoir enfin montrer notre véritable potentiel de course», a déclaré Giovinazzi.

«Les conditions de départ de la course étaient très difficiles, elles m’ont rappelé Hockenheim 2019 avec une très mauvaise visibilité. Kimi et moi étions tous les deux en train de courir dans les points et terminer avec les deux voitures dans le top dix était définitivement sur les cartes, mais malheureusement, nous avons eu un problème technique avec l’un des freins qui a nécessité un arrêt au stand.

«Je me concentre sur les aspects positifs: nous avons une bonne voiture et nous pouvons nous battre pour un top 10 dans la plupart des courses. J’espère que la chance sera plus de notre côté à l’avenir et que nous pourrons obtenir les récompenses que nous méritons. »

Le patron de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, tient également à prendre les points positifs d’Imola, mais a déclaré que cela leur rappelait à quel point le milieu de terrain est serré avec peu de marge d’erreur.

“Une fois de plus, nous avons démontré que nous avons une voiture qui peut se battre pour des points un dimanche, même si nous sommes laissés pour compte de ne pas ramener à la maison ce qui aurait été un résultat très positif », at-il déclaré.

«Les conditions n’étaient pas faciles et nous avons fait du bon travail en équipe pour être dans le combat. Kimi avait besoin de toute son expérience pour garder ses rivaux derrière en fin de course, alors qu’il était évidemment très décevant qu’un problème technique fasse sortir Antonio d’une très bonne position alors que nous cherchions à avoir deux voitures dans le top dix.

«Ce problème, et la pénalité qui nous a enlevé nos deux points, mis à part, le résultat d’aujourd’hui nous donne confiance pour les prochaines courses, bien que ce soit un autre rappel de la petite taille des marges au milieu de terrain et de la façon dont nous devons continuer à nous améliorer pour rester en tête. des rivaux les plus proches. »

