Alfa Romeo : Nous avons la voiture, Williams a George Russell

Alfa Romeo a identifié George Russell comme une épine dans le pied alors qu’ils tentent de progresser dans l’ordre hiérarchique de la Formule 1.

L’équipe basée en Suisse traverse une saison frustrante après une campagne 2020 décevante, au cours de laquelle elle n’a marqué que huit points et figurait parmi les trois derniers constructeurs avec Williams et Haas.

Ce trimestre, ils avaient espéré pousser vers le haut et défier leurs compatriotes “As”, AlphaTauri, Alpine et Aston Martin, mais cela ne s’est pas produit pour autant qu’Alfa Romeo n’a récolté que deux maigres points lors des neuf premières courses.

Malheureusement, en plus d’une 10e place chacun pour Antonio Giovinazzi et Kimi Raikkonen, le duo a terminé 11e à quatre reprises entre eux et 12e à trois reprises.

L’un des épouvantails a été en qualifications où Russell, dans une Williams qui a été un concurrent direct d’Alfa Romeo l’année dernière et cela, a tordu le cou de sa voiture et au Grand Prix d’Autriche a donné à son équipe sa première apparition en Q3 depuis 2018.

En course, Russell est resté devant les Alfas puisqu’il a terminé 11e, manquant de peu ses premiers points pour Williams, tandis que Giovinazzi était le meilleur des pilotes de C41 en 14e après que Raikkonen soit entré en collision avec Sebastian Vettel et soit parti en finale. genoux.

Xevi Pujolar, responsable de l’ingénierie piste d’Alfa Romeo, pense que son équipe possède toujours la voiture de course la plus rapide que Williams, mais que les performances spectaculaires de Russell en qualifications font une différence significative.

“C’est rapide dans les lignes droites”, a déclaré Pujolar, cité par ., à propos de la Williams à moteur Mercedes. « Je peux le confirmer. Difficile à suivre et à dépasser dans les lignes droites, mais je pense que nous avons une meilleure voiture de course.

« Je dois dire que Russell fait tout particulièrement un très bon travail en qualifications et nous devons juste travailler plus dur et égaler ou faire mieux.

“Mais dans l’ensemble, je dirai qu’en course, nous étions généralement meilleurs en termes de rythme.”

Pujolar pense que le déficit de 30 points entre son équipe, en huitième position du championnat des constructeurs, et Alpine, septième, ne rend pas justice à Alfa Romeo.

« L’Autriche est une piste spécifique et Silverstone [next race] ne sera toujours pas facile. Mais vous pouvez le voir le week-end dernier et ce week-end, nous pouvons nous battre avec eux, nous pouvons les courir [the midfield cars].

« Non seulement Russell, mais nous pouvons nous battre ici avec Alpine, avec Aston Martin, voire une des AlphaTauris. Donc tout est très serré.

