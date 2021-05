Alfa Romeo obtient le droit de faire appel du penalty de Kimi à Imola

Alfa Romeo pourrait avoir des points à gagner après avoir remporté le droit de faire appel du penalty de Kimi Raikkonen au Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Raikkonen a vu P9 lui être enlevé après qu’il ait d’abord filé derrière la voiture de sécurité au virage 3 à Imola alors que les pilotes se préparaient à un redémarrage de la course, mais l’hésitation de l’équipe a signifié que Raikkonen n’a pas repris sa position d’origine avant la première ligne de voiture de sécurité. .

Cela signifiait qu’il était alors obligé de reprendre le départ de la voie des stands, ce que le Finlandais n’a pas fait, conduisant à une pénalité de 30 secondes après la course.

Alfa Romeo avait demandé des éclaircissements au directeur de course peu de temps après la pirouette de Raikkonen, mais n’avait reçu aucune réponse avant la reprise de la course, tandis qu’en émettant la sanction, les commissaires avaient reconnu la confusion du règlement mais n’avaient d’autre choix que d’émettre la sanction obligatoire.

Les règlements ont été modifiés pour éviter tout incident futur tel que celui de Raikkonen, mais ils ont également jugé le droit de recours d’Alfa Romeo recevable car des informations complètes sur la bonne marche à suivre n’étaient pas disponibles à l’époque.

Nous pouvons le dire aujourd’hui, et nous pouvons le redire dans sept jours: C’est le JOUR DE LA COURSE ✌🏻 # PortugueseGP pic.twitter.com/jYAAF2pa9f – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 2 mai 2021

La FIA a déclaré: «À la suite de la décision et dans le cadre de la présente audience, les commissaires sportifs ont découvert que les cas spécifiques auxquels ils se référaient ne suivaient pas un drapeau rouge.

«Bien qu’il ne s’agisse que d’un élément parmi tant d’autres pris en compte par les Commissaires Sportifs, cette information n’était pas disponible pour le Concurrent au moment de la décision initiale et faisait partie de la discussion des Commissaires Sportifs et est donc jugée importante et pertinente.»

L’appel complet sera entendu avant le Grand Prix du Portugal.

