Alfa Romeo parmi les équipes les plus améliorées de F1 cette année

Le directeur de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, est convaincu que son équipe est l’un des plus grands améliorateurs de la Formule 1 en 2021 après sa performance lors de la course d’ouverture de la saison.

Alors que l’équipe était 1,2 seconde plus lente à Bahreïn par rapport à l’année dernière, c’était mieux que tout autre bar d’équipe géré par Ferrari. Alfa Romeo est la huitième équipe la plus rapide à participer au Grand Prix d’Émilie-Romagne ce week-end.

Leur ascension dans l’ordre concurrentiel est survenue malgré une perte de vitesse due aux changements de règles qui ont fait des voitures de cette année les plus lentes de la génération actuelle de machines de F1.

Cependant, Vasseur était prudent sur leurs perspectives lors de la course de ce week-end. «Nous avons eu un début de saison solide et c’est une bonne base sur laquelle bâtir, à partir de ce week-end», a-t-il déclaré.

«Nous avons fait un pas en avant considérable en termes de performances, peut-être l’un des plus importants sur le terrain, et nous sommes maintenant dans le combat au milieu de terrain, mais le top 10 est l’endroit où vous devez terminer pour ramener les points, donc cela doit être notre objectif pour Imola. »

Les pilotes Alfa Romeo se sont qualifiés 12e et 14e à Bahreïn, et ont terminé 11e et 12e. Leur score le plus récent est survenu à Imola l’année dernière, lorsque Kimi Raikkonen a terminé neuvième et Antonio Giovinazzi 10e, mais l’équipe a été la plus lente de tous sur le temps au tour pur.

«L’année dernière, nous avons eu notre meilleur résultat de la saison ici et nous pouvons prendre cela comme un encouragement, même si nous savons que la forme que nous avons montrée en 2020 n’est qu’un vague indicateur de ce à quoi nous pouvons nous attendre cette fois-ci», a ajouté Vasseur.

«Nous avons vu à quel point il est difficile de doubler autour de ce circuit, donc notre performance de samedi sera cruciale pour nous assurer que nous arrivons à la course dans la meilleure position possible pour ramener des points à domicile.

