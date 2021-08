Alfa Romeo pense qu’attraper Williams est “possible”

Alfa Romeo admet que le gain de points inattendu de Williams au Grand Prix de Hongrie sera difficile à récupérer, mais « c’est possible ».

Pour la deuxième saison consécutive de F1, trois équipes sont à la dérive en bas du classement du Championnat du monde des constructeurs, à savoir Alfa Romeo, Williams et Haas.

L’année dernière, ils ont empoché un total de 11 points entre eux sur les 17 courses, Alfa Romeo en tête de ce trio avec huit, devant Haas (trois) et Williams (zéro).

Les sélections avaient été tout aussi minces ce trimestre jusqu’à la 11e manche du Hungaroring, où Williams a soudainement fait un grand bond en avant avec son premier double doublé depuis 2018.

Le chaos au départ et au redémarrage a joué dans les mains de l’équipe basée à Grove et après la disqualification de Sebastian Vettel – en attente d’appel – Nicholas Latifi et George Russell se sont retrouvés respectivement classés septième et huitième de la course.

Cela a donné à Williams ses premiers points depuis plus de deux ans – 10 d’entre eux, ce qui les place sept devant Alfa Romeo dans la course à la 8e place du championnat, Haas n’ayant pas encore ouvert son compte.

Xevi Pujolar, responsable de l’ingénierie de piste d’Alfa Romeo, avait ironiquement déclaré lors de la préparation de la Hongrie que son équipe devait “essayer de contrôler Russell”, le considérant comme l’homme du danger, mais c’était Latifi qui était le plus gros buteur de la paire à Budapest.

Néanmoins, Pujolar pense que Williams peut toujours être rattrapé malgré leur pare-chocs – et a exprimé son soulagement que leur total n’était que de 10 car il avait menacé d’être plus élevé plus tôt dans la course.

“Ce ne sera pas facile mais je pense que c’est possible”, a déclaré Pujolar, cité par Motorsport.com, à propos de rattraper Williams.

“Nous allons essayer. Je pense qu’à la fin de la journée ça aurait été bien pire d’où ils étaient au début [of the race] donc j’en suis toujours content.

“Je pense que la différence de points n’est pas énorme et nous avons encore beaucoup de courses à faire, donc je pense que nous pouvons le faire.”

Comme Pujolar l’a souligné à juste titre, Alfa Romeo pourrait encore avoir jusqu’à 12 courses pour combler son déficit et ils ont frappé à la porte cette saison en terminant 11e à quatre reprises et 12e à trois reprises.

“Je pense que dans des conditions de course normales, nous ne pourrions pas y parvenir en une seule fois, mais s’il nous reste encore plusieurs courses à disputer, c’est réalisable”, a ajouté Pujolar.

« Nous avons encore de nombreuses courses à faire et je pense que si nous pouvons mettre les deux voitures en Q2 après l’arrêt, nous pouvons probablement le faire.

« À quelques reprises, je pense que nous pouvons marquer des points. Je dirais que ce serait plus difficile pour [Williams to score points]. “